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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan konularından biri de Cristiano Ronaldo transferi... Manchester United'la yollarını ayıran Portekizli futbolcunun adı sarı-kırmızılı takımla anılıyordu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:29
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Manchester United ile yolları ayrılan dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer planları içinde yer almadığını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü için üniversite yerleşkesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Dursun Özbek, özel açıklamalar yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesinin feshedildiği ve Galatasaray taraftarının yoğun olarak sosyal medyada bu oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe gelmesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

Galatasaraylı taraftarlar, Ronaldo'nun Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından sosyal medya üzerinden yönetime Portekizli yıldızın transfer edilmesi yönünde mesajlar göndermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

37 yaşındaki futbolcunun, sosyal medya hesaplarını "Come to Galatasaray" mesajlarıyla dolduran sarı-kırmızılı taraftarlardan birinin paylaşımını beğendiğinin iddia edildiği ekran görüntüsü yine sosyal medyada gündem olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

"İNŞALLAH BEKLENEN SONUCA ULAŞACAĞIZ"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki performansını da değerlendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

Sarı-kırmızılı takımın Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin camiayı mutlu ettiğini belirten Özbek, şunları kaydetti:

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

Tabii camia mutlu olunca biz de o derece mutluyuz. Zaten yönetimlerin görevi camiayı mutlu etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek, bunun bilincindeyiz.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

Özellikle futbol takımının son haftalarda gösterdiği performans son derece güzel oldu ve camiayı çok mutlu etti. Dolayısıyla biz de çok sevinçliyiz.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada takımın performansını daha da yukarı çekmek için çalışacaklarını aktaran Özbek, "İnşallah mayıslarda, mayıs ayında da beklenen sonuca ulaşacağız" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

"7-0 SÜRPRİZ BİR SONUÇ"

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısında aldığı skorla ilgili "Sizin için de bu skor sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Özbek, şunları dile getirdi:

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

7-0 tabii sürpriz bir sonuç. Yalnız ilk devrenin sonuna doğru 3-0'ı görünce arkasının geleceği biraz belli oldu. Dolayısıyla önemli bir sonuçtu. Sonuç camiayı da çok mutlu etti ve hepsinden önemlisi, orada oynanan futbol da çok güzeldi. Güzel bir futbol, çok güzel hareketler.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

Takımın asıl performansının ne olduğunu takım orada gösterdi. Ben hepsine teşekkür ediyorum, teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Camiayı araya girmeden evvel sevince boğdular. Sağ olsunlar, var olsunlar.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

"FRANSA'YI BEĞENDİM"

2022 FIFA Dünya Kupası'nda favori ülkesinin kim olduğu sorusuna Özbek, "Benim favori takımım Arjantin'di ama Arjantin kazaya uğradı (Arjantin'in Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi). Onun için favori tespit etmek zor. Fransa'yı izledim, Fransa çok güzel oynadı. Maçların hepsini izleme fırsatım olmadı. Peyderpey izleyeceğim ama Fransa'yı beğendim. Herhalde bu sene de onlar götürür diye düşünüyorum." cevabını verdi.

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