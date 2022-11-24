GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması!

"FRANSA'YI BEĞENDİM"

2022 FIFA Dünya Kupası'nda favori ülkesinin kim olduğu sorusuna Özbek, "Benim favori takımım Arjantin'di ama Arjantin kazaya uğradı (Arjantin'in Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi). Onun için favori tespit etmek zor. Fransa'yı izledim, Fransa çok güzel oynadı. Maçların hepsini izleme fırsatım olmadı. Peyderpey izleyeceğim ama Fransa'yı beğendim. Herhalde bu sene de onlar götürür diye düşünüyorum." cevabını verdi.