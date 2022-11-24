Haberler Galatasaray Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

Son dakika transfer haberleri... Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in adı bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu. Yıldız ismin transfer kararını verdiği bildirildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 08:45
Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

Cengiz Ünder'le ilgili Fransa'nın güneyinde oldukça güçlü olan Le Phoceen gazetesinden sürpriz bir haber geldi.

Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

Gazete, Cengiz Ünder'in bir yakınıyla konuştuğunu iddia ederek yaptığı haberinde şu ifadelere yer verdi:

Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

Son zamanlarda Türk gazetelerinde yurda dönüş haberleri yapıyor. 'Galatasaray'a kiralık gideceği' ifade ediliyor.

Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

Ama Cengiz'in Türkiye'ye dönmek isteği yok. Öte yandan İtalya'dan gelen dedikodular da var.

Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

Cengiz bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist kaydetti.

Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi.

Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.

Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.

Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fransız ekibince bonservisi alındı.

Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

A Milli Futbol Takımı'nın formasıyla 45 karşılaşmada görev alan Cengiz Ünder, 15 gole imzasını attı.

Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

2025'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gözüküyor.

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