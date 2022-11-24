Cengiz Ünder'den transfer kararı! Fransızlar duyurdu

Kariyerini Fransız ekibi Olympique Marsilya'da sürdüren Cengiz Ünder'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Kariyerini Fransız ekibi Olympique Marsilya'da sürdüren Cengiz Ünder'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Milli futbolcunun adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu.
Son olarak Beşiktaş'ın da Cengiz için devreye girdiği ve transferde sarı-kırmızılılara rakip olduğu ifade edilmişti.
Cengiz Ünder'le ilgili Fransa'nın güneyinde oldukça güçlü olan Le Phoceen gazetesinden sürpriz bir haber geldi.
Gazete, Cengiz Ünder'in bir yakınıyla konuştuğunu iddia ederek yaptığı haberinde şu ifadelere yer verdi:
Son zamanlarda Türk gazetelerinde yurda dönüş haberleri yapıyor. 'Galatasaray'a kiralık gideceği' ifade ediliyor.
Ama Cengiz'in Türkiye'ye dönmek isteği yok. Öte yandan İtalya'dan gelen dedikodular da var.
Cengiz bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist kaydetti.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi.
Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.
2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.
1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fransız ekibince bonservisi alındı.
A Milli Futbol Takımı'nın formasıyla 45 karşılaşmada görev alan Cengiz Ünder, 15 gole imzasını attı.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gözüküyor.