Cengiz dönmeyi düşünmüyor!

Cengiz Ünder’le ilgili Fransa’nın güneyinde oldukça güçlü olan Le Phoceen gazetesinden sürpriz bir haber geldi. Gazete, Cengiz Ünder’in bir yakınıyla konuştuğunu iddia ederek yaptığı haberinde; “Son zamanlarda Türk gazetelerinde yurda dönüş haberleri yapıyor. ‘Galatasaray’a kiralık gideceği’ ifade ediliyor. Ama Cengiz’in Türkiye’ye dönmek isteği yok. Öte yandan İtalya’dan gelen dedikodular da var” ifadelerine yer verdi.
CengizÜnder'le ilgili Fransa'nın güneyinde oldukça güçlü olan Le Phoceen gazetesinden sürpriz bir haber geldi. Gazete, Cengiz Ünder'in bir yakınıyla konuştuğunu iddia ederek yaptığı haberinde; "Son zamanlarda Türk gazetelerinde yurda dönüş haberleri yapıyor. 'Galatasaray'a kiralık gideceği' ifade ediliyor. Ama Cengiz'in Türkiye'ye dönmek isteği yok. Öte yandan İtalya'dan gelen dedikodular da var" ifadelerine yer verdi.