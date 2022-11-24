Aslan Marcelo

Galatasaray'ın gündemine bir dünya starı daha girdi. Devre arasında Patrick van Aanholt'la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın Olympiakos'ta oynayan Marcelo için nabız yokladığı iddia edildi. Ara transfer döneminde sol bek transferi yapmaya hazırlanan Aslan'ın, 34 yaşındaki oyuncu için Yunan ekibiyle temasa geçtiği ileri sürüldü. Olympiakos'ta istenileni veremeyen ve yüksek maliyeti sebebiyle ara transferde bonservisini eline alması beklenen Marcelo'nun, bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atabileceği belirtiliyor. Bu arada Sport, "Getafe, Marcelo'yla ilgilenen tek takım değil. Galatasaray da saflarına katabilir" diye yazdı.