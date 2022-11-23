Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Galatasaray, ara transfer döneminde önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, ara transfer döneminde önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar, Yunus Akgün'ün sezon başından bu yana istenen performansı gösterememesi nedeniyle, çözüm yolu arıyordu.
Galatasaraylı idareciler, Yunus için gelecek transfer teklifini dinleme kararı dahi almıştı.
Bununla beraber genç oyuncunun, ara transfer döneminde yeniden Adana Demirspor'a kiralanacağı iddiaları da gündeme hakimdi.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber, Yunus için yeni bir iddia gündeme geldi.
DEV TAKAS GERÇEKLEŞİYOR
Buna göre Galatasaraylı idareciler, Yunus Akgün - Doğuka Sinik takasını ciddi şekilde düşünüyor.
Transferin önemli ayrıntısı ise, her iki oyuncunun da bu takasa sıcak bakması.
Yunus'un Galatasaray'dan ayrılmak istediği bilinirken, Doğukan Sinik'in de Hull City'de mutsuz olduğu biliniyor.
YUNUS, MAAŞ ARTIŞI İSTİYOR
Öte yandan Yunus Akgün'ün, Galatasaray'dan yıllık 50 bin euro kazanmasından dolayı mutsuz olduğu ifade ediliyor.
Yunus'un, maaşının yaklaşık 750 bin euroya çıkacak olmasından dolayı bu takası istediği kaydedildi.
Öte yandan genç oyuncunun, Hull City'de forma giymek istediği de gelen bilgiler arasında.
DOĞUKAN YENİ BAŞLANGIÇ PEŞİNDE
Hull City'in Antalyaspor'da transfer ettiği Doğukan Sinik ise, yeni takımında tutunamadı.
Milli futbolcunun, Galatasaray'a giderek kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istediği ifade ediliyor.
GÖZLER YÖNETİMDE
Transferin sonlanması için Galatasaraylı idarecilerle Hull City yönetiminin bir araya gelmesi bekleniyor.
Bu görüşmenin kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade ediliyor.