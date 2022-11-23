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Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Cimbom, sezon başından bu yana formsuz olan Yunus Akgün ile Doğukan Sinik'i takas etmek istiyor. İşte dev transferin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:20 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:49
Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Galatasaray, ara transfer döneminde önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Sarı kırmızılılar, Yunus Akgün'ün sezon başından bu yana istenen performansı gösterememesi nedeniyle, çözüm yolu arıyordu.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Galatasaraylı idareciler, Yunus için gelecek transfer teklifini dinleme kararı dahi almıştı.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Bununla beraber genç oyuncunun, ara transfer döneminde yeniden Adana Demirspor'a kiralanacağı iddiaları da gündeme hakimdi.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Yaşanan bu gelişmelerle beraber, Yunus için yeni bir iddia gündeme geldi.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

DEV TAKAS GERÇEKLEŞİYOR
Buna göre Galatasaraylı idareciler, Yunus Akgün - Doğuka Sinik takasını ciddi şekilde düşünüyor.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Transferin önemli ayrıntısı ise, her iki oyuncunun da bu takasa sıcak bakması.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Yunus'un Galatasaray'dan ayrılmak istediği bilinirken, Doğukan Sinik'in de Hull City'de mutsuz olduğu biliniyor.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

YUNUS, MAAŞ ARTIŞI İSTİYOR
Öte yandan Yunus Akgün'ün, Galatasaray'dan yıllık 50 bin euro kazanmasından dolayı mutsuz olduğu ifade ediliyor.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Yunus'un, maaşının yaklaşık 750 bin euroya çıkacak olmasından dolayı bu takası istediği kaydedildi.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Öte yandan genç oyuncunun, Hull City'de forma giymek istediği de gelen bilgiler arasında.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

DOĞUKAN YENİ BAŞLANGIÇ PEŞİNDE
Hull City'in Antalyaspor'da transfer ettiği Doğukan Sinik ise, yeni takımında tutunamadı.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Milli futbolcunun, Galatasaray'a giderek kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istediği ifade ediliyor.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

GÖZLER YÖNETİMDE
Transferin sonlanması için Galatasaraylı idarecilerle Hull City yönetiminin bir araya gelmesi bekleniyor.

Transfer haberleri: Galatasaray'da dev takas gerçekleşiyor! Yunus Akgün ve Doğukan Sinik...

Bu görüşmenin kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade ediliyor.

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