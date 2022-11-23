Ronaldo'yu listeye almadı

Futbol sohbetlerinde 'Messi mi Ronaldo mu?' sorusu tartışılmaya devam ederken Fatih Terim tercihini Arjantinli yıldızdan yana koydu. Tecrübeli hoca, "Büyük bir Lionel Messi hayranıyım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi... Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum" dedi.
Futbolsohbetlerinde 'Messi mi Ronaldo mu?' sorusu tartışılmaya devam ederken Fatih Terim tercihini Arjantinli yıldızdan yana koydu. Tecrübeli hoca, "Büyük bir Lionel Messi hayranıyım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi... Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum" dedi.