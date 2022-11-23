Haberler Galatasaray İkisi de takasa dünden hazır

İkisi de takasa dünden hazır

Kanat rotasyonunu güçlendirmek için uğraşan Galatasaray'da bir numaralı hedef Doğukan Sinik... Transferle ilgili en önemli gelişme, iki oyuncunun da takasa sıcak bakması... Galatasaray'da yılda 50 bin euro'ya oynayan Yunus Akgün'ün hem İngiltere'de oynayacağı hem de maaşının yaklaşık 750 bin euro'ya çıkacağı için Hull City'e gitmeye hazır olduğu öğrenildi. Hull City'de forma bulamayan Doğukan Sinik'in da yeni bir başlangıç için gözü Galatasaray'da... Şimdi gözler Acun Ilıcalı ve Erden Timur'a çevrildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
İkisi de takasa dünden hazır
Kanat rotasyonunu güçlendirmek için uğraşan Galatasaray'da bir numaralı hedef Doğukan Sinik... Transferle ilgili en önemli gelişme, iki oyuncunun da takasa sıcak bakması... Galatasaray'da yılda 50 bin euro'ya oynayan Yunus Akgün'ün hem İngiltere'de oynayacağı hem de maaşının yaklaşık 750 bin euro'ya çıkacağı için Hull City'e gitmeye hazır olduğu öğrenildi. Hull City'de forma bulamayan Doğukan Sinik'in da yeni bir başlangıç için gözü Galatasaray'da... Şimdi gözler Acun Ilıcalı ve Erden Timur'a çevrildi.
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