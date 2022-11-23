Galatasaraylı Victor Nelsson'dan Sevilla cevabı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"

Sezona iyi başlayamayan Galatasaray, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirveye yaklaştı.
Sezona iyi başlayamayan Galatasaray, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirveye yaklaştı.
Şampiyonluk yarışında iddialı olan Cimbom'da savunma hattının başarılı performansı dikkat çekiyor.
Galatasaray'da iki sezondur gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Danimarkalı Vitor Nelsson'a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
İspanyol ekibi Galatasaray ile pazarlık konusunda henüz anlaşamadı.
Galatasaray Danimarkalı oyuncudan 25 milyon euro gelir bekliyor.
Sevilla savunma oyuncusu için Galatasaray'a teklifini 13 milyon civarına yükseltti.
Dünya Kupası için Katar'da bulunan Vitor Nelsson Danimarka basınına transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Nelsson Sevilla'ya transferi için açık kapı bırakıyor.
Nelsson, "Takım değiştirmediğim için üzgün olmadığımı söylemek istemiyorum.
Sadece Dünya Kupası'na odaklandım ve gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek."
Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldığım zaman Sevilla mı başka bir takım mı olacak göreceğiz" dedi.
Sevilla hakkında sözlerine devam eden Nelsson, "Herhangi bir transfer sözü duymadım ama Sevilla ile benim adım çok konuşuluyor" dedi.
2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson'un, sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelini ise 25 milyon Euro olarak belirlemişti.