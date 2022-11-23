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Galatasaraylı Victor Nelsson'dan Sevilla cevabı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Vitor Nelsson ısrarı sürüyor. Sarı kırmızılıların başarılı savunma oyuncusu Danimarka Milli Takımı ile Katar'da Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. 24 yaşındaki stoper oyuncusu Danimarka basınına transfer hakkında açıklamalarda bulundu. Nelsson, "Sevilla'ya gidemediğim için pişman olmadığımı söyleyemem" ifadelerini kullandı. İşte Nelsson'un sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 19:57 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 20:04
ENES CEVAHİRCİ
Galatasaraylı Vitor Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"

Sezona iyi başlayamayan Galatasaray, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirveye yaklaştı.

Galatasaraylı Vitor Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"

Şampiyonluk yarışında iddialı olan Cimbom'da savunma hattının başarılı performansı dikkat çekiyor.

Galatasaraylı Vitor Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"

Galatasaray'da iki sezondur gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Danimarkalı Vitor Nelsson'a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Galatasaraylı Vitor Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"

Nelsson, "Takım değiştirmediğim için üzgün olmadığımı söylemek istemiyorum.

Galatasaraylı Vitor Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"

Sadece Dünya Kupası'na odaklandım ve gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek."

Galatasaraylı Vitor Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"

Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldığım zaman Sevilla mı başka bir takım mı olacak göreceğiz" dedi.

Galatasaraylı Vitor Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"

Sevilla hakkında sözlerine devam eden Nelsson, "Herhangi bir transfer sözü duymadım ama Sevilla ile benim adım çok konuşuluyor" dedi.

Galatasaraylı Vitor Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"

2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson'un, sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaraylı Vitor Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"

Sarı kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelini ise 25 milyon Euro olarak belirlemişti.

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