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Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Ankaragücü'nün, Taylan Antalyalı'nın bonservisini istediği bilinirken, Galatasaray yönetimi konuya ilişkin ikiye bölündü. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:42
Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

TAYLAN ANTALYALI'NIN BİLETİ DİREKT KESİLMİŞTİ
Okan Buruk'un Galatasaray'ın kendisi için düzenlediği basın toplantısında Taylan Antalyalı'yı isim vermeden hedef göstermişti.

Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

Buruk, "Orta sahadaki oyuncular iki yönlü oynayabilmeli.

Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

Galatasaray'da oynuyorsa skora da katkı yapması gerek." demişti.

Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

Bu sözlerle, sezon boyunca skor katkısı veremeyen Taylan Antalyalı'yı eleştirmişti.

Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

TAYLAN ANTALYALI ANKARAGÜCÜ'NDE ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
Taylan Antalyalı ilerleyen günlerde Ankaragücü'ne 1 yıllığına kiralanmıştı.

Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

Başkent ekibinde takımın vazgeçilmezi olan 27 yaşındaki orta saha, yaptığı skor katkısıyla da dikkat çekmişti.

Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

Ankaragücü, 10 lig maçında 1 gol, 2 asistlik katkı veren Taylan Antalyalı'nın bonservisini almak üzere harekete geçti.

Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

GALATASARAY'DA ÇATLAK
Galatasaray cephesinde ise Taylan Antalyalı'yla ilgili görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

Akşam'ın haberine göre; yönetimden bazı isimler oyuncuyla vedalaşılması gerektiğini belirtiyor.

Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

Bir bölüm ise yabancı kuralını da düşünerek milli futbolcunun takımda tutulmasından yana tavır sergiliyor.

Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

Taylan Antalyalı'nın akıbeti şimdiden merak konusu oldu.

Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

Oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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