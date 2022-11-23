Galatasaray yönetimi ikiye bölündü! Taylan Antalyalı...

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'yla ilgili görüş ayrılıkları baş gösterdi.
Galatasaray'da Taylan Antalyalı'yla ilgili görüş ayrılıkları baş gösterdi.
Milli futbolcuyu kiralayan Ankaragücü, oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti.
Galatasaray'da bazı isimler Taylan Antalyalı'nın kalmasını isterken, bir grup ise tamamen gönderilmesinden yana.
TAYLAN ANTALYALI'NIN BİLETİ DİREKT KESİLMİŞTİ
Okan Buruk'un Galatasaray'ın kendisi için düzenlediği basın toplantısında Taylan Antalyalı'yı isim vermeden hedef göstermişti.
Buruk, "Orta sahadaki oyuncular iki yönlü oynayabilmeli.
Galatasaray'da oynuyorsa skora da katkı yapması gerek." demişti.
Bu sözlerle, sezon boyunca skor katkısı veremeyen Taylan Antalyalı'yı eleştirmişti.
TAYLAN ANTALYALI ANKARAGÜCÜ'NDE ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
Taylan Antalyalı ilerleyen günlerde Ankaragücü'ne 1 yıllığına kiralanmıştı.
Başkent ekibinde takımın vazgeçilmezi olan 27 yaşındaki orta saha, yaptığı skor katkısıyla da dikkat çekmişti.
Ankaragücü, 10 lig maçında 1 gol, 2 asistlik katkı veren Taylan Antalyalı'nın bonservisini almak üzere harekete geçti.
GALATASARAY'DA ÇATLAK
Galatasaray cephesinde ise Taylan Antalyalı'yla ilgili görüş ayrılıkları yaşanıyor.
Akşam'ın haberine göre; yönetimden bazı isimler oyuncuyla vedalaşılması gerektiğini belirtiyor.
Bir bölüm ise yabancı kuralını da düşünerek milli futbolcunun takımda tutulmasından yana tavır sergiliyor.
Taylan Antalyalı'nın akıbeti şimdiden merak konusu oldu.
Oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.