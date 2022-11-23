Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da gözler ara transfer döneminde çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da gözler ara transfer döneminde çevrildi.
Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine nokta koymayı hedefleyen Galatasaray'da önceliklerden biri de stoper takviyesi...
Devre arasında kadrosunu yerli bir stoper ile takviye etmeyi de planlayan Galatasaray uzun süredir gündeminde olan ve Sassuolo ile birçok görüşme gerçekleştirdiği Kaan Ayhan yarışından çekildi.
Hem stoper hem de ön liberoya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana milli futbolcuya olan ısrarını ve ilgisini rafa kaldırdı.
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferinde vazgeçme sebebi kulübünün istekleri ve Kaan'ın son dönemdeki performansı.
Galatasaray ocak ayı için temasa geçerken İtalyan ekibi, Kaan Ayhan için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.
Sassuolo yaz transfer döneminde olduğu gibi bu rakamın asla aşağısına düşmeyeceğinin altını çizdi.
Sarı-kırmızılılar da sezonun ilk yarısında Sassuolo'da 11 maçta 632 dakika görev alan Kaan Ayhan'ın performansını mercek altında aldı.
Serie A'da sergilediği performans ve kulübünün istediği bonservis bedeli de göz önüne alınırken Kaan sınıfta kaldı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE İSTİYOR
28 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında ilk 11'de yer almasına rağmen A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya ile oynadığı özel maçlarının kadrosuna alınmaması da dikkat çekti.
Kaan'ın form durumunun düşüşte olduğu kararını alan Galatasaray yönetimi transferden vazgeçerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmayı planladığı milli oyuncu için ezeli rakipleri ile pazarlık mücadelesine girmeyecek.
Bu sezon Sassuolo formasıyla 16 maça çıkan Kaan Ayhan, 2 gol attı.
Milli futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.