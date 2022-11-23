Haberler Galatasaray Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 28 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:19
Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da gözler ara transfer döneminde çevrildi.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine nokta koymayı hedefleyen Galatasaray'da önceliklerden biri de stoper takviyesi...

Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Devre arasında kadrosunu yerli bir stoper ile takviye etmeyi de planlayan Galatasaray uzun süredir gündeminde olan ve Sassuolo ile birçok görüşme gerçekleştirdiği Kaan Ayhan yarışından çekildi.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Hem stoper hem de ön liberoya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana milli futbolcuya olan ısrarını ve ilgisini rafa kaldırdı.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferinde vazgeçme sebebi kulübünün istekleri ve Kaan'ın son dönemdeki performansı.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Galatasaray ocak ayı için temasa geçerken İtalyan ekibi, Kaan Ayhan için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Sassuolo yaz transfer döneminde olduğu gibi bu rakamın asla aşağısına düşmeyeceğinin altını çizdi.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Sarı-kırmızılılar da sezonun ilk yarısında Sassuolo'da 11 maçta 632 dakika görev alan Kaan Ayhan'ın performansını mercek altında aldı.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Serie A'da sergilediği performans ve kulübünün istediği bonservis bedeli de göz önüne alınırken Kaan sınıfta kaldı.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE İSTİYOR

28 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında ilk 11'de yer almasına rağmen A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya ile oynadığı özel maçlarının kadrosuna alınmaması da dikkat çekti.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Kaan'ın form durumunun düşüşte olduğu kararını alan Galatasaray yönetimi transferden vazgeçerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmayı planladığı milli oyuncu için ezeli rakipleri ile pazarlık mücadelesine girmeyecek.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Bu sezon Sassuolo formasıyla 16 maça çıkan Kaan Ayhan, 2 gol attı.

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