Haberler Galatasaray Deniz'den yeşil ışık

Deniz'den yeşil ışık

İngiltere'de mutlu olmayan Deniz Undav Menajerine talimat verdi. Futbolcunun İngiltere'de umduğunu bulamadığı ve bu anlamda sarı kırmızılılara transfer olabileceği aktarılmakta.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Deniz'den yeşil ışık
Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı gözdesi Deniz Undav... Haris Seferovic'i göndermeyi düşünen sarı-kırmızılılar yerine Deniz'i kadroya katmayı planlıyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Union SG'de 23 gol, 13 asistlik müthiş bir performans gösteren oyuncu, İngiltere'de umduğunu bulamadı. Bu sezon geldiği Brighton'da sadece 8 maçta 94 dakika forma giydi, skor üretemedi. İngiliz ekibinde, forma giyme konusunda umudunu kaybetmiş görünen Deniz'in Ocak ayında ayrılmaya hazırlandığı ve menajerine de talimat verdiği öğrenildi. Daha önce Brighton'dan Andone'u kiralayan Cimbom şimdi 26 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.
DİĞER
Son Dakika Cristiano Ronaldo Manchester United’tan ayrıldı mı? Yıldız Futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesi feshedildi mi?
Düzce’deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Felipe geliyor! İspanyol basını 'Sadece Beşiktaş' dedi
Fırtına'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom Depay planını belirledi!
İkisi de takasa dünden hazır
Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım Çarşamba tatil olan iller
Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? (23 Kasım altın fiyatları)
İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım 2022 son dakika deprem gelişmesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeniden Marcelo! Yeniden Marcelo! 01:35
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:10
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:09
Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı 01:00
G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... 00:47
Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif 00:47
Daha Eski
F.Bahçe Bayern Münih'in golcüsüne talip! F.Bahçe Bayern Münih'in golcüsüne talip! 00:48
ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi! ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi! 00:49
A. Efes'ten O. Milano'ya büyük fark! A. Efes'ten O. Milano'ya büyük fark! 00:50
F.Bahçe Beko durdurulamıyor! F.Bahçe Beko durdurulamıyor! 00:50
Pınar Karşıyaka İtalya'da kayıp! Pınar Karşıyaka İtalya'da kayıp! 00:56
Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı 00:59