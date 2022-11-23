Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı gözdesi Deniz Undav...
Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı gözdesi Deniz Undav...
Haris Seferovic'i göndermeyi düşünen sarı-kırmızılılar yerine Deniz'i kadroya katmayı planlıyor.
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Union SG'de 23 gol, 13 asistlik müthiş bir performans gösteren oyuncu, İngiltere'de umduğunu bulamadı.
Bu sezon geldiği Brighton'da sadece 8 maçta 94 dakika forma giydi, skor üretemedi.
İngiliz ekibinde, forma giyme konusunda umudunu kaybetmiş görünen Deniz'in Ocak ayında ayrılmaya hazırlandığı ve menajerine de talimat verdiği öğrenildi.
Daha önce Brighton'dan Andone'u kiralayan Cimbom şimdi 26 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.
DENİZ UNDAV KİMDİR?
19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Achim kentinde dünyaya geldi.
Deniz Undav, futbola TSV Achim altyapısında başladı.
Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse formalarını giydi.
25 yaşındaki forvet, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Almanya'da Braunschweig II ve SV Meppen formalarını da giyen 1.78 boyundaki golcü, 2020/2021 sezonunun başında Belçika ekibi Union SG'ye transfer oldu.
Bu sezon çıktığı 25 maçta 19 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Deniz Undav'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.
Alman vatandaşlığı da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.