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Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Union SG'de 23 gol, 13 asistlik müthiş bir performans gösteren Deniz Undav, İngiltere'de umduğunu bulamadı. İngiliz ekibinde, forma giyme konusunda umudunu kaybetmiş görünen Deniz'in Ocak ayında ayrılmaya hazırlandığı ve menajerine de talimat verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:21
Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı gözdesi Deniz Undav...

Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Haris Seferovic'i göndermeyi düşünen sarı-kırmızılılar yerine Deniz'i kadroya katmayı planlıyor.

Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Union SG'de 23 gol, 13 asistlik müthiş bir performans gösteren oyuncu, İngiltere'de umduğunu bulamadı.

Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Bu sezon geldiği Brighton'da sadece 8 maçta 94 dakika forma giydi, skor üretemedi.

Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

İngiliz ekibinde, forma giyme konusunda umudunu kaybetmiş görünen Deniz'in Ocak ayında ayrılmaya hazırlandığı ve menajerine de talimat verdiği öğrenildi.

Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Daha önce Brighton'dan Andone'u kiralayan Cimbom şimdi 26 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.

Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

DENİZ UNDAV KİMDİR?

19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Achim kentinde dünyaya geldi.

Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Deniz Undav, futbola TSV Achim altyapısında başladı.

Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse formalarını giydi.

Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

25 yaşındaki forvet, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Almanya'da Braunschweig II ve SV Meppen formalarını da giyen 1.78 boyundaki golcü, 2020/2021 sezonunun başında Belçika ekibi Union SG'ye transfer oldu.

Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Bu sezon çıktığı 25 maçta 19 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

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