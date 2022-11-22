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Kaan liste başında

Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında transfer edemediği Kaan Ayhan için yeniden Sassuolo’nun kapısını çalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50
Kaan liste başında

Sezon başında flaş transferler yapan ve ara transfer döneminde de kadrosuna önemli dokunuşlar yapmayı planlayan Galatasaray, yerli oyuncu arayışını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı transfer etmek için büyük uğraş veren sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de İtalyan ekibinin kapısını çalacak. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Sassuolo ile masaya oturması bekleniyor. Sarı- kırmızılı takım, 28 yaşındaki stoper için ilk olarak yarım sezonluğuna kiralama teklifinde bulunacak. Satın alma opsiyonu da anlaşmaya konulacak.

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