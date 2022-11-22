Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif

Dünya Kupası arasında, ocak ayı transfer döneminin planlamasına start veren Galatasaray 'joker' niteliği taşıyan Kaan Ayhan için yeniden masaya oturma kararı aldı.
Dünya Kupası arasında, ocak ayı transfer döneminin planlamasına start veren Galatasaray 'joker' niteliği taşıyan Kaan Ayhan için yeniden masaya oturma kararı aldı.
Sarı kırmızılılar sezon başında Sassuolo Kulübü ve milli futbolcu ile uzun süre görüşmüş, ancak anlaşma sağlanamadığı için taraflar el sıkışamamıştı.
O dönem, İtalyanların istediği 6 milyon euroluk bonservis ve ödeme takvimi nedeniyle geri adım adan Galatasaray, milli futbolcu için bir kez daha devreye girme kararı aldı.
YEDEK STOPERLER TECRÜBESİZ
Galatasaray'ın yönetim ve teknik heyetinin kadro planlaması ile alakalı yaptığı toplantıda Kaan Ayhan isminin öne çıkmasının nedeni ise şu;
Stoperde Nelsson ile Abdülkerim'in dışında Ross, Metehan ve Emin gibi genç oyuncuların olması nedeniyle uzun lig maratonunda sıkıntı yaşanabileceğini hesap eden Cimbom, bu bölgeye tecrübeli bir stoper alıp, problemi çözmeyi planladı.
Bu nedenle Ocak ayındaki Transfer döneminde Galatasaray kesin olarak stopere takviye yapacak.
Yaz transfer döneminde Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı transfer etmek için büyük uğraş veren sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de İtalyan ekibinin kapısını çalacak.
Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Sassuolo ile masaya oturması bekleniyor.
Sarı- kırmızılı takım, 28 yaşındaki stoper için ilk olarak yarım sezonluğuna kiralama teklifinde bulunacak.
Satın alma opsiyonu da anlaşmaya konulacak.