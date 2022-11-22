Galatasaray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu...

Dünya Kupası'nda vitrine çıkacak futbolcuları için Galatasaray'ın tavrı net.
Dünya Kupası'nda vitrine çıkacak futbolcuları için Galatasaray'ın tavrı net.
Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Sacha Boey'e gelecek olan teklifleri kabul etmeyecek.
Nelsson'la İspanyol, Torreira ile İtalyan kulüpleri ilgileniyor.
Sacha Boey de sezon başından bu yana Avrupalı scoutlar tarafından takip ediliyor.
Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, bu üç oyuncunun satışına soğuk bakıyor.
Yönetim, olası tekliflerde pazarlık yapmayı dahi düşünmüyor.
Torreira ve Boey için sezon sonuna kadar kapısını kapatan Galatasaray'da Nelsson'un serbest kalma maddesi 25 milyon Euro...
Yaz transfer döneminde Danimarkalı stopere 13 milyon Euro öneren İspanyol ekibi Sevilla'ya olumsuz yanıt veren yönetim, pişman olmadı.
Nelsson, G.Saray'la Süper Lig'de 13 maçın tamamında 90 dakika oynadı.
Süper Lig'de 12 maça çıktı.
5 karşılaşmada 90'ar dakika sahadaydı.
Toplamda 975 dakika süre alıp bir asist yaptı.
Bu sezon 12 maça çıkan Lucas Torreira ise 1 asist kaydetti.
13 maçta da görev alan Sacha Boey de Torreira gibi 1 asist üretti.