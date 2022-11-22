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Galatasaray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bu sezon gösterdikleri performansla dikkat çeken yıldızların talipleri artıyor. Sarı-kırmızılılarda, Dünya Kupası vitrinine çıkacak Victor Nelsson ve Lucas Torreira ile bu sezon yıldızını parlatan Sacha Boey ile ilgili karar verildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 13:55
Galatasaray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu...

Sacha Boey de sezon başından bu yana Avrupalı scoutlar tarafından takip ediliyor.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu...

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, bu üç oyuncunun satışına soğuk bakıyor.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu...

Yönetim, olası tekliflerde pazarlık yapmayı dahi düşünmüyor.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu...

Torreira ve Boey için sezon sonuna kadar kapısını kapatan Galatasaray'da Nelsson'un serbest kalma maddesi 25 milyon Euro...

Galatasaray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu...

Yaz transfer döneminde Danimarkalı stopere 13 milyon Euro öneren İspanyol ekibi Sevilla'ya olumsuz yanıt veren yönetim, pişman olmadı.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu...

Nelsson, G.Saray'la Süper Lig'de 13 maçın tamamında 90 dakika oynadı.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu...

Süper Lig'de 12 maça çıktı.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu...

5 karşılaşmada 90'ar dakika sahadaydı.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu...

Toplamda 975 dakika süre alıp bir asist yaptı.

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