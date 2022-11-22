GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Domenec Torrent ile yollarını ayırdıktan sonra Okan Buruk'u takımın başına getirmişti.
Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Domenec Torrent ile yollarını ayırdıktan sonra Okan Buruk'u takımın başına getirmişti.
Son haftalara kadar oynadığı futbolla eleştiri oklarının hedefinde olan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarıyla adeta şaha kalktı.
Cimbom, ligin 13. haftasında Nef Stadı'ndaki dev derbide siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etmeyi başardı.
14. haftada Başakşehir deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini 7-0 gibi tarihi bir skorla yendi.
Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-kırmızılılarda turnuva nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı.
Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Aslan'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Ocak ayında birçok ismi takımdan göndermesi beklenen Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimlerin başında Patrick van Aanholt geliyor.
Galatasaray'da Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Patrick van Aanholt, İngiltere'ye dönüyor.
Hollandalı yıldızın adı bir süredir Lazio ile de anılıyordu ancak deneyimli sol bekin yeniden İngiltere'ye dönüş hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.
İNGİLTERE'DEKİ 8. TAKIMINA GİDECEK
Şu ana kadar 7 farklı İngiliz takımında görev alan Patrick van Aanholt, bu sayıyı 8'e çıkarmaya hazırlanıyor.
WATFORD VE SWANSEA İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; şimdiye dek Chelsea, Coventry, Newcastle, Leicester, Wigan, Sunderland ve Crystal Palace'da forma giyen Patrick van Aanholt'a Watford ve Swansea talip oldu.
TRANSFERDEKİ TEK ENGEL...
İki Championship ekibi Patrick van Aanholt'un peşinde koşarken Hollandalı futbolcunun aldığı 1,7 milyon euroluk maaş transferin önündeki tek engel durumunda ancak Galatasaray kesin olarak ayrılık kararı aldığı futbolcunun maaşının bir kısmını ödemeye razı olabilir.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Patrick van Aanholt, 2 asist kaydetti.
Hollandalı sol bekin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.