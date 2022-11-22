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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler merak konusu oldu. Ocak ayında kadroda düşünülmeyen birçok futbolcuyu yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 09:29 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 09:30
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Domenec Torrent ile yollarını ayırdıktan sonra Okan Buruk'u takımın başına getirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

Son haftalara kadar oynadığı futbolla eleştiri oklarının hedefinde olan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarıyla adeta şaha kalktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

Cimbom, ligin 13. haftasında Nef Stadı'ndaki dev derbide siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

14. haftada Başakşehir deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini 7-0 gibi tarihi bir skorla yendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-kırmızılılarda turnuva nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Aslan'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

Ocak ayında birçok ismi takımdan göndermesi beklenen Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimlerin başında Patrick van Aanholt geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

Galatasaray'da Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Patrick van Aanholt, İngiltere'ye dönüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

Hollandalı yıldızın adı bir süredir Lazio ile de anılıyordu ancak deneyimli sol bekin yeniden İngiltere'ye dönüş hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

İNGİLTERE'DEKİ 8. TAKIMINA GİDECEK

Şu ana kadar 7 farklı İngiliz takımında görev alan Patrick van Aanholt, bu sayıyı 8'e çıkarmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

WATFORD VE SWANSEA İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; şimdiye dek Chelsea, Coventry, Newcastle, Leicester, Wigan, Sunderland ve Crystal Palace'da forma giyen Patrick van Aanholt'a Watford ve Swansea talip oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

TRANSFERDEKİ TEK ENGEL...

İki Championship ekibi Patrick van Aanholt'un peşinde koşarken Hollandalı futbolcunun aldığı 1,7 milyon euroluk maaş transferin önündeki tek engel durumunda ancak Galatasaray kesin olarak ayrılık kararı aldığı futbolcunun maaşının bir kısmını ödemeye razı olabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Patrick van Aanholt, 2 asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

Hollandalı sol bekin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi

32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.

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