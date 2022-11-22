GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Dolayısıyla bir sene kiralık bizde oynuyor. Sezon sonunda elbette kulübü Paris satmak isterse ve ortaya çıkacak ekonomik koşullarda Galatasaray'ın ekonomisine uygun olursa Galatasaray Icardi gibi dünya yıldızını kadrosuna katmakta tereddüt etmeyecektir. Icardi, Erden Timur'un yapmış olduğu bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullanmıştı.