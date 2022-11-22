GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Süper Lig'de ilk 14 haftayı topladığı 27 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de ilk 14 haftayı topladığı 27 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündem transfer...
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik görülen yerleri güçlendirerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
Galatasaray'da ocak ayı için arayışlar sürerken, sezon sonu için çalışmalar da şimdiden başladı.
Sarı-kırmızılılarda gelecek sezon öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri Mauro Icardi oldu.
Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla takımının yükselişinde büyük pay sahibi oldu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde katıldığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Icardi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Golcü futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Özbek, "Icardi dendiği zaman çok ünlü bir yıldız futbolcu konuşulduğu zaman 'maliyeti, kulübe getirdiği mali yük nedir' diye sorgulanması lazım ama Icardi, Galatasaray'da yapılmış bir transfer başarı hikayesidir.
Neden öyledir çünkü bugün transfer piyasası ve ödenen maaşları dikkate alırsanız. Icardi'ye ödenen maaş 750 bin Euro. Yıllık maaş olarak ödeniyor. Maaşın büyük kısmı Icardi'nin maaşı son derce yüksek. Geri kalan kısmı Paris Saint Germain tarafından karşılanıyor.
Dolayısıyla bir sene kiralık bizde oynuyor. Sezon sonunda elbette kulübü Paris satmak isterse ve ortaya çıkacak ekonomik koşullarda Galatasaray'ın ekonomisine uygun olursa Galatasaray Icardi gibi dünya yıldızını kadrosuna katmakta tereddüt etmeyecektir. Icardi, Erden Timur'un yapmış olduğu bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullanmıştı.
Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği merak edilirken, sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY DEPAY İÇİN HAREKETE GEÇTİ
İspanyol basını, Galatasaray'ın Memphis Depay'ı transfer etmek için Barcelona ile temasa geçtiğini yazdı.
SEVILLA DA İSTİYOR
Hollandalı golcüyü Galatasaray'ınn yanı sıra Sevilla'nın da istediği kaydedildi.
Ancak La Liga ekibinin Depay'ın yüksek maaşı nedeniyle transferden çekilebileceği vurgulandı.
DEPAY GELİRSE ICARDI ATLETICO'YA GİDEBİLİR
Todofichajes'te yer alan haberde; Galatasaray'ın Depay'ı transfer etmesi halinde Mauro Icardi'nin Atletico Madrid'de transfer olabileceği yazıldı.