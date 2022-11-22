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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hem ara transfer dönemi hem de yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların gündeminde aldığı Memphis Depay'ı transfer etmesi halinde Mauro Icardi'nin gideceği takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 11:13
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Süper Lig'de ilk 14 haftayı topladığı 27 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündem transfer...

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik görülen yerleri güçlendirerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Galatasaray'da ocak ayı için arayışlar sürerken, sezon sonu için çalışmalar da şimdiden başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Sarı-kırmızılılarda gelecek sezon öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla takımının yükselişinde büyük pay sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde katıldığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Icardi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Golcü futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Özbek, "Icardi dendiği zaman çok ünlü bir yıldız futbolcu konuşulduğu zaman 'maliyeti, kulübe getirdiği mali yük nedir' diye sorgulanması lazım ama Icardi, Galatasaray'da yapılmış bir transfer başarı hikayesidir.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Neden öyledir çünkü bugün transfer piyasası ve ödenen maaşları dikkate alırsanız. Icardi'ye ödenen maaş 750 bin Euro. Yıllık maaş olarak ödeniyor. Maaşın büyük kısmı Icardi'nin maaşı son derce yüksek. Geri kalan kısmı Paris Saint Germain tarafından karşılanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Dolayısıyla bir sene kiralık bizde oynuyor. Sezon sonunda elbette kulübü Paris satmak isterse ve ortaya çıkacak ekonomik koşullarda Galatasaray'ın ekonomisine uygun olursa Galatasaray Icardi gibi dünya yıldızını kadrosuna katmakta tereddüt etmeyecektir. Icardi, Erden Timur'un yapmış olduğu bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği merak edilirken, sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

GALATASARAY DEPAY İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İspanyol basını, Galatasaray'ın Memphis Depay'ı transfer etmek için Barcelona ile temasa geçtiğini yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

SEVILLA DA İSTİYOR

Hollandalı golcüyü Galatasaray'ınn yanı sıra Sevilla'nın da istediği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

Ancak La Liga ekibinin Depay'ın yüksek maaşı nedeniyle transferden çekilebileceği vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı

DEPAY GELİRSE ICARDI ATLETICO'YA GİDEBİLİR

Todofichajes'te yer alan haberde; Galatasaray'ın Depay'ı transfer etmesi halinde Mauro Icardi'nin Atletico Madrid'de transfer olabileceği yazıldı.

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