Haberler Galatasaray Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, GQ Dergisi'ne birbirinden özel açıklamalar yaptı. Galatasaray'a adım attığı günden bu yana yaşadığı olayları ve değişimleri anlatan Terim, Dünya Kupası ve Lionel Messi ile ilgili de konuştu. İşte Terim'in açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 11:27
Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Beni Adana'daki evimden İstanbul'a götürürken rahmetli babam, Metin Abi'nin kulağına eğilerek, "evladım sana emanet, yolunuz açık olsun; Allah utandırmasın" demişti. Ben Galatasaraylı'lığı, en iyilerden öğrendim."

Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"2011-12 sezonunda Galatasaray'a döndükten sonra, kulübümle birlikte ilk iki senede iki şampiyonluk yaşadım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir serüvenimiz oldu, çeyrek final oynadık. Bazen düşünürüm, belki VAR olsa, o sezon yarı finale de çıkabilirdik. Kim bilir!"

Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Hiç değişmedim ben. Doğduğum andan itibaren beni ben yapan tüm bildiklerimle yaşantımı sürdürdüm. Ama dönüştüm, hem de çok. İnsanlar dönüşmekten hiç korkmamalı, hatta bunun üzerine gitmeli."

Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Ben Galatasaraylı'lığı, en iyilerden öğrendim. O yüzden onların Galatasaray'a bakış açıları, kulübü sahiplenişleri bana örnek oldu. Sanırım onlar gibi hareket etmem de çok normal."

Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Büyük bir Messi hayranıyım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi. demiştim. Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum."

Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Gönül isterdi ki; Türkiye de Katar'da olsun ve büyük bir heyecanla ülkemizi destekleyelim... Birçok takım sayabiliriz. Messi'nin şampiyon olmasını isterim. Onun dışında eski öğrencilerim, yakın dostlarım turnuvada yer alacak. Onları da takip edeceğim tabii ki."

Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Euro 2008'deki Hırvatistan maçından sonra röportajda, 'penaltı çalıştırdınız mı' diye sordular, 'hayır' dedim. Oyunculara o yükü maçtan önce bindirmek istemedik. Ve rakibimizi tek penaltı vuruşu kaçırmadan yenerek yarı finale çıkmayı başardık."

Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Kaybetmekten korkamazsınız; bu endişeyle yola çıkarsanız, onun psikolojisini yönetemezsiniz."


Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Ben futbola aşığım. Tüm gün futbol izledikten sonra, gecenin bir yarısı bir televizyonda futbol maçına denk gelirsem, dünyanın en mutlu insanı oluyorum."

Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Çok zaman olmuştur,"hocam o kadar maç, kupa kazandınız; kaybetmeye de hakkınız var" diyen sevdiklerimi işittiğim. En fazla kahrımı çeken de ailemdir bu konuda; ne akşam yemekleri, ne tatil planları. Çok iptal olmuştur."

Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Lider, yaptığı tek hareketle çevresindeki insanları etkiler."

Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Ben ailemle, işimle, sevdiklerimle dinleniyorum."

Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Hiç değişmedim ben. Ama dönüştüm, hem de çok. Bunu da sıkça söylerim. İnsanlar dönüşmekten hiç korkmamalı, hatta bunun üzerine gitmeli. Ben özümde aynı kalıp değerlerimi korurken, dürüst ve adaletli davranırken yeniliklere de hep açık oldum."

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