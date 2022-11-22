Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Hiç değişmedim ben. Ama dönüştüm, hem de çok. Bunu da sıkça söylerim. İnsanlar dönüşmekten hiç korkmamalı, hatta bunun üzerine gitmeli. Ben özümde aynı kalıp değerlerimi korurken, dürüst ve adaletli davranırken yeniliklere de hep açık oldum."