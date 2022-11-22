Fatih Terim'den flaş Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu!

"Beni Adana'daki evimden İstanbul'a götürürken rahmetli babam, Metin Abi'nin kulağına eğilerek, "evladım sana emanet, yolunuz açık olsun; Allah utandırmasın" demişti. Ben Galatasaraylı'lığı, en iyilerden öğrendim."
"Beni Adana'daki evimden İstanbul'a götürürken rahmetli babam, Metin Abi'nin kulağına eğilerek, "evladım sana emanet, yolunuz açık olsun; Allah utandırmasın" demişti. Ben Galatasaraylı'lığı, en iyilerden öğrendim."
"2011-12 sezonunda Galatasaray'a döndükten sonra, kulübümle birlikte ilk iki senede iki şampiyonluk yaşadım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir serüvenimiz oldu, çeyrek final oynadık. Bazen düşünürüm, belki VAR olsa, o sezon yarı finale de çıkabilirdik. Kim bilir!"
"Hiç değişmedim ben. Doğduğum andan itibaren beni ben yapan tüm bildiklerimle yaşantımı sürdürdüm. Ama dönüştüm, hem de çok. İnsanlar dönüşmekten hiç korkmamalı, hatta bunun üzerine gitmeli."
"Ben Galatasaraylı'lığı, en iyilerden öğrendim. O yüzden onların Galatasaray'a bakış açıları, kulübü sahiplenişleri bana örnek oldu. Sanırım onlar gibi hareket etmem de çok normal."
"Büyük bir Messi hayranıyım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi. demiştim. Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum."
"Gönül isterdi ki; Türkiye de Katar'da olsun ve büyük bir heyecanla ülkemizi destekleyelim... Birçok takım sayabiliriz. Messi'nin şampiyon olmasını isterim. Onun dışında eski öğrencilerim, yakın dostlarım turnuvada yer alacak. Onları da takip edeceğim tabii ki."
"Euro 2008'deki Hırvatistan maçından sonra röportajda, 'penaltı çalıştırdınız mı' diye sordular, 'hayır' dedim. Oyunculara o yükü maçtan önce bindirmek istemedik. Ve rakibimizi tek penaltı vuruşu kaçırmadan yenerek yarı finale çıkmayı başardık."
"Kaybetmekten korkamazsınız; bu endişeyle yola çıkarsanız, onun psikolojisini yönetemezsiniz."
"Ben futbola aşığım. Tüm gün futbol izledikten sonra, gecenin bir yarısı bir televizyonda futbol maçına denk gelirsem, dünyanın en mutlu insanı oluyorum."
"Çok zaman olmuştur,"hocam o kadar maç, kupa kazandınız; kaybetmeye de hakkınız var" diyen sevdiklerimi işittiğim. En fazla kahrımı çeken de ailemdir bu konuda; ne akşam yemekleri, ne tatil planları. Çok iptal olmuştur."
"Lider, yaptığı tek hareketle çevresindeki insanları etkiler."
"Ben ailemle, işimle, sevdiklerimle dinleniyorum."
"Hiç değişmedim ben. Ama dönüştüm, hem de çok. Bunu da sıkça söylerim. İnsanlar dönüşmekten hiç korkmamalı, hatta bunun üzerine gitmeli. Ben özümde aynı kalıp değerlerimi korurken, dürüst ve adaletli davranırken yeniliklere de hep açık oldum."