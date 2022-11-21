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Abdülkerim, Sevilla’ya giden Marcao’nun açığını kapattı. Sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe’nin elinden kaptığı 28 yaşındaki stoper
Nelsson ile iyi bir ikili oluşturdu ve Buruk’un değişmezleri arasına girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Tam isabet

Son dönemde ezeli rakipleriyle birçok transferde karşı karşıya gelen Galatasaray'ı Abdülkerim Bardakçı pişman etmedi. Direklere takıldıktan sonra ilk golünü Başakşehir'e atan Abdülkerim, Nelsson ile iyi bir ikili oluşturdu ve Marcao'yu aratmadı. Sarı-kırmızılı ekip savunmanın başarılı performansı sayesinde çıktığı 13 maçın 6'sında kalesini gole kapattı. Kalesinde 13 maçta 10 gol görürken, Konya'nın (9) ardından en az gol yiyen takımı oldu. Kendisini kanıtlayan 28 yaşındaki stoper için hedefler bitmedi. A Milli Takım hayali kuran, İskoçya ve Çekya maçları kadrosuna dahil edilmeyen Abdülkerim Bardakçı büyük üzüntü yaşadı. Ancak başarılı performansıyla Avrupa Şampiyonası elemelerinde ay-yıldızlı formayı giyeceğine yürekten inanıyor. Savunmada Nelsson'la adım attırmayan Abdülkerim, +3 yerli kuralında hocası Okan Buruk'un ilk tercihi konumunda...

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