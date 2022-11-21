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Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk 14 haftayı 27 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da Dünya Kupası arası sonrası iç ve dış transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılılar, iki yıldızla anlaşma aşamasına gelirken; sözleşme detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:10
Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılarda Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmaları hızlandı.

Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Cimbom, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden yönetim, iç transferde de düğmeye bastı.

Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

KEREM VE YUNUS'A YENİ SÖZLEŞME

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da yönetim, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e zam yapılması için düğmeye bastı.

Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Sezon başından bu yana tartışılan iki isimle ilgili harekete geçildi.

Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, iki oyuncunun menajeriyle masaya oturup taleplerini dinleyecek ve orta yolu bulmaya çalışacak.

Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Bu noktada yıllık 8 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun ücretinin 20 milyon liraya yükseltileceği belirtildi.

Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbulcunun senelik ücretinin kademeli olarak artış göstereceği de dile getirildi.

Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Yine yılda 900 bin lira ile takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün'e de ciddi bir zam yapılacağı bildirildi.

Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Bu noktada 2024'te sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuya +3 senelik yeni kontrat planlandığı vurgulandı.

Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Yeni sözleşmeyle Yunus'a yıllık 10 milyon lira verilmesinin düşünüldüğü, bunun da zamanla artacağı kaydedildi.

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