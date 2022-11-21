Galatasaray'da iki imza birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmaları hızlandı.
Cimbom, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarına devam eden yönetim, iç transferde de düğmeye bastı.
KEREM VE YUNUS'A YENİ SÖZLEŞME
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da yönetim, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e zam yapılması için düğmeye bastı.
Sezon başından bu yana tartışılan iki isimle ilgili harekete geçildi.
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, iki oyuncunun menajeriyle masaya oturup taleplerini dinleyecek ve orta yolu bulmaya çalışacak.
Bu noktada yıllık 8 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun ücretinin 20 milyon liraya yükseltileceği belirtildi.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbulcunun senelik ücretinin kademeli olarak artış göstereceği de dile getirildi.
Yine yılda 900 bin lira ile takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün'e de ciddi bir zam yapılacağı bildirildi.
Bu noktada 2024'te sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuya +3 senelik yeni kontrat planlandığı vurgulandı.
Yeni sözleşmeyle Yunus'a yıllık 10 milyon lira verilmesinin düşünüldüğü, bunun da zamanla artacağı kaydedildi.
Bu sezon 15 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 6 gol ve 1 asist kaydetti.
11 maçta görev alan Yunus Akgün ise 1 asistlik bir performans sergiledi.