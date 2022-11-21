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GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler çıktığı ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 14:47
GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Fatih Terim döneminde Galatasaray'a uzun uğraşlar sonunda Steaua Bükreş takımından transfer edilen 23 yaşındaki Morutan, ilk sezonunda 33 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Beklentilerin altında kalan ve Sarı-Kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan futbolcu, bu sezon başında Serie B ekibi Pisa Calcio'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Morutan, Galatasaray'da 33 maçta 6 gole etki ederken İtalya'da ise henüz 12 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Takvim'de yer alan habere göre Çizme'deki performansıyla birçok kez manşetleri süsleyen Morutan'ın Avrupa'da bazı kulüplerin yakın takibinde olduğu da öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Galatasaray, Pisa'ya kiralanan Morutan için 150 bin euro geçici transfer bedeli aldı. Ayrıca Pisa ekibi, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyonu kullanması halinde 5.5 milyon euro karşılığında futbolcuyu kadrosuna katabilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Yapılan anlaşmaya göre; en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın İtalya Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Galatasaray'ın kasasına şu anki kur baz alınarak 126 milyon TL (5.5 milyon euro) girecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Fakat; futbol otoriteleri yatırım yapılan ve 'Galatasaray'ın geleceği' olarak lanse edilen futbolcudan gelebilecek bu rakamın düşük olduğu görüşünde birleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Bilindiği üzere Galatasaray, Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi için Steaua Bükreş'e 3.5 milyon euro ödeneceğini duyurmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Cimbom bu rakamı, 3 yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştireceğini ve futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Morutan'ın menajerliğini yapan Victor Becali, Morutan'ın performansı ve transferiyle ilgili olarak ProSport'a açıklama yaparken şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe...

Galatasaray'a olduğu gibi yine büyük bir transfer mi istiyor? Bundan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

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