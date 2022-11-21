GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasay'da ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ile yollar ayrılabilir...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasay'da ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ile yollar ayrılabilir...
Takvim'de yer alan habere göre Hollandalı sol beke İngiltere Championship ekipleri Watford ve Swansea'nin talip olduğu öğrenildi.
1.7 MİLYON EURO ALIYOR
Ara transfer döneminde 32 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen iki takımın da Sarı- Kırmızılı ekiple görüşmelere başladığı öğrenildi.
Yıllık 1 milyon 700 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun maaşını yüksek bulan İngiliz takımlarının Hollandalı yıldız için bir formül arayışında olduğu belirtildi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi düşünmediği ve yıldız oyuncunun yıllık maaşının bir kısmını karşılayabileceği ifade edildi.
2024'TE SONA ERECEK
Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 7'si Süper Lig olmak üzere 9 resmi maçta süre alan Patrick Van Aanholt, bu karşılaşmalarda iki asistlik performans ortaya koydu.
Son haftalarda yaşadığı düşüşle ilk 11'deki yerini Emre Taşdemir'e kaptıran Hollandalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Futbolcu Galatasaray'da ise beklentilerin oldukça altında kaldı.
Hollandalı oyuncunun Okan Buruk'un planları içerisinde yer almadığı belirtiliyor.
FUTBOLCUNUN KARİYERİ
Patrick van Aanholt futbola Hollanda'nın Den Bosch takımının alt yapısında başladı.
Ardından PSV ve Chelsea alt yapısının yolunu tuttu.
Futbolcu kariyerinde sonrasında İngiliz ekiplerinden Coventry, Newcastle, Leicester, Wigan, Sunderland ve Crystal Palace takımlarında forma terletti.
28 Temmuz 2021 tarihinde ise Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
Tecrübeli oyuncu bu sezon ise sarı kırmızılılarda en çok eleştirilen isimlerden birisi haline geldi.
Bu anlamda Aanholt'un geleceği taraftarlar tarafından merak konusu olmuş durumda.