Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

Galatasaray'da bu sezon en çok eleştirilen isimlerden birisi de Patrick van Aanholt olmuş durumda. Takımdan ayrılmasına sıcak bakılan oyuncuyla ilgili son olarak ise oldukça sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekiplerinin oyuncuyu kiralamak için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasay'da ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ile yollar ayrılabilir...

GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

Takvim'de yer alan habere göre Hollandalı sol beke İngiltere Championship ekipleri Watford ve Swansea'nin talip olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

1.7 MİLYON EURO ALIYOR

Ara transfer döneminde 32 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen iki takımın da Sarı- Kırmızılı ekiple görüşmelere başladığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

Yıllık 1 milyon 700 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun maaşını yüksek bulan İngiliz takımlarının Hollandalı yıldız için bir formül arayışında olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi düşünmediği ve yıldız oyuncunun yıllık maaşının bir kısmını karşılayabileceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

2024'TE SONA ERECEK

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 7'si Süper Lig olmak üzere 9 resmi maçta süre alan Patrick Van Aanholt, bu karşılaşmalarda iki asistlik performans ortaya koydu.

GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

Son haftalarda yaşadığı düşüşle ilk 11'deki yerini Emre Taşdemir'e kaptıran Hollandalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

Futbolcu Galatasaray'da ise beklentilerin oldukça altında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

Hollandalı oyuncunun Okan Buruk'un planları içerisinde yer almadığı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Patrick van Aanholt futbola Hollanda'nın Den Bosch takımının alt yapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

Ardından PSV ve Chelsea alt yapısının yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ | İngilizler Aanholt için formül arıyor! Maaşının bir kısmı...

Futbolcu kariyerinde sonrasında İngiliz ekiplerinden Coventry, Newcastle, Leicester, Wigan, Sunderland ve Crystal Palace takımlarında forma terletti.

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