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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray, Dünya Kupası arasında transfere odaklandı. Sol bek arayışında olan sarı-kırmızılılara, menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 08:20
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Galatasaray, Dünya Kupası arasında boş durmuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

Sarı-kırmızılılar eksik gördüğü mevkilere takviye yapmak için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

Galatasaray'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile yolların ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Aslan'ın gündemine ise birçok isim geliyor. O oyunculardan biri de Barcelonalı Jordi Alba oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

Barcelona ile kontratı 2024'te bitecek 33 yaşındaki Jordi Alba, sarı-kırmızılı takıma önerildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki futbolcunun ismini not ederken teknik heyetten bir talep gelmesi halinde isminin gündeme gelebileceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

JORDI ALBA KİMDİR?

21 Mart 1989 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

Profesyonel futbol kariyerine Barcelona altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

Sırasıyla Cornella U19, Valencia, Gimnastic ve Barcelona formaları giydi. 2012'den bu yana aralıksız olarak Barça'da oynuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

33 yaşındaki futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

1.70 cm boyundaki tecrübeli isim, bu sezon 12 karşılaşmaya çıkarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

İspanya Milli Takımı formasını da terleten Alba, çıktığı 87 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.

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