GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Barcelona'dan...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Galatasaray, Dünya Kupası arasında boş durmuyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Galatasaray, Dünya Kupası arasında boş durmuyor.
Sarı-kırmızılılar eksik gördüğü mevkilere takviye yapmak için harekete geçti.
Galatasaray'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile yolların ayrılması bekleniyor.
Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Aslan'ın gündemine ise birçok isim geliyor. O oyunculardan biri de Barcelonalı Jordi Alba oldu.
Barcelona ile kontratı 2024'te bitecek 33 yaşındaki Jordi Alba, sarı-kırmızılı takıma önerildi.
Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki futbolcunun ismini not ederken teknik heyetten bir talep gelmesi halinde isminin gündeme gelebileceği öğrenildi.
JORDI ALBA KİMDİR?
21 Mart 1989 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Barcelona altyapısında başladı.
Sırasıyla Cornella U19, Valencia, Gimnastic ve Barcelona formaları giydi. 2012'den bu yana aralıksız olarak Barça'da oynuyor.
33 yaşındaki futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
1.70 cm boyundaki tecrübeli isim, bu sezon 12 karşılaşmaya çıkarken 2 de asist yaptı.
İspanya Milli Takımı formasını da terleten Alba, çıktığı 87 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.
Oyuncunun Barcelona ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Jordi Alba'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...