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Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar için Brezilya basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Orta saha opsiyonlarını genişletmek isteyen Gustavo Cuellar, Galatasaray'ın gündeminde. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 14:49
Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Galatasaray, sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettirmişti.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Cimbom, devre arasında da kadrosuna yıldız isimleri katmakta kararlı.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Sarı-Kırmızılılar ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

GALATASARAY GUSTAVO CUELLAR'IN PEŞİNDE
Takvim'in derlediği habere göre, cimbomun Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Eski Flamengo'lu yıldız oyuncunun Gremio ile de görüştü.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Ancak, Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Cuellar, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyiyor.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

30 yaşındaki 6 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Cuellar, 2019 yılından beri Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Yıldız isim, 6 numara dışında 8 numarada da forma giyebiliyor.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Yıldız oyuncu için şimdiye kadar 9.2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Al Hilal, 2019 yılında tecrübeli futbolcu için 7.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Cuellar, Kolomniya'nın Barranquilla şehrinde dünyaya geldi.

Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Yıldız oyuncunun boyu 1.80.

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