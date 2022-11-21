Galatasaray aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu! Rota Gustavo Cuellar

Galatasaray, sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettirmişti.
Galatasaray, sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettirmişti.
Cimbom, devre arasında da kadrosuna yıldız isimleri katmakta kararlı.
Sarı-Kırmızılılar ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY GUSTAVO CUELLAR'IN PEŞİNDE
Takvim'in derlediği habere göre, cimbomun Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi.
Eski Flamengo'lu yıldız oyuncunun Gremio ile de görüştü.
Ancak, Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.
Cuellar, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyiyor.
30 yaşındaki 6 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
Cuellar, 2019 yılından beri Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor.
Yıldız isim, 6 numara dışında 8 numarada da forma giyebiliyor.
Yıldız oyuncu için şimdiye kadar 9.2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Al Hilal, 2019 yılında tecrübeli futbolcu için 7.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.
Cuellar, Kolomniya'nın Barranquilla şehrinde dünyaya geldi.
Yıldız oyuncunun boyu 1.80.