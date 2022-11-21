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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi!

Dünya Kupası arasına mutlu giden Galatasaray'da Okan Buruk ipleri sıkı tutuyor. Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren tecrübeli çalıştırıcı Marsilya'da şans bulamayan ve ayrılmaya hazırlanan yıldız futbolcuyu gündemine aldı. Cengiz'in milli takım performansını beğenen teknik direktör Buruk, transfer raporunda ilk sıraya koydu. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

Süper Lig'de çıkışa geçen Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

Şampiyonluğu hedefleyen ve ocak ayında eksik bölgeleri kapatmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte, Cengiz Ünder gündemdeki ilk sıraya oturdu.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

Teknik direktör İgor Tudor ile yıldızı barışmayan yıldız oyuncu, Fransız ekibi Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

Tecrübeli isim devre arasında takımdan ayrılarak 11'de düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

Bu nedenle Cengiz Ünder'in menajeri arayışlarını sürdürürken sarı-kırmızılı takım da milli oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

OPSİYON ALINACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un transfer hedefindeki ilk ismin Cengiz Ünder olduğu öğrenildi.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

Cengiz'i İskoçya ve Çekya başlarında yakından takip eden Buruk'un, oyuncunun performansını beğendiği ifade edildi.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

Yönetime devre arası için bir transfer raporu sunan başarılı çalıştırıcının, Cengiz Ünder'i de ilk sıraya yazdığı bildirildi.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

Bu sezon Galatasaray'a kazandırdığı dev isimlerle öne çıkan Erden Timur'un bunun üzerine Marsilya Başkanı Pablo Longoria'dan randevu talep ettiği gelen haberler arasında...

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

Cengiz'in satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

Cengiz Ünder, sezon başı Marsilya'da teknik direktörü ile sorunlar yaşamıştı.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

90 DAKİKAYI GÖREMEDİ

25 yaşındaki Cengiz Ünder bu sezon Marsilya'da 20 maçta forma giydi ve bu maçlarda sadece 1 asistlik katkı yapabildi.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

Ligue 1'de 14 maçta 551 dakika görev alan oyuncu, 90 dakika boyunca sahada sadece 1 maç kalabildi.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

44 KEZ MİLLİ OLDU

İskoçya ve Çekya maçlarında etkili performansıyla dikkat çeken Cengiz, 44 kez A Milli Takım formasını giydi.

Buruk'tan yönetime Cengiz Ünder talebi! Devre arası...

Cengiz bu mücadelelerde 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

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