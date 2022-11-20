Yunus takası

Sezonbaşında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Antalyaspor'dan Hull City'ye giden Doğukan Sinik büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Doğukan düşmemeye oynayan Hull City'de 10 maçta 301 dakika forma bulabildi. 1 asist yaptı. Bu yüzden ayrılmak istiyor. Daha önce Galatasaray CEO'su Erden Timur, Ilıcalı'dan 23 yaşındaki kanadı istemiş ancak olumsuz cevap almıştı. Timur bir kez daha City'nin kapısını çalarken Ilıcalı'dan kontra bir teklif geldi. Doğukan'a karşılık Yunus Akgün'ü talep etti. Taraflar arasındaki örüşmeler merakla takip ediliyor.