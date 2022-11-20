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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekip, Gomis ve Seferovic'in olası ayrılık ihtimaline karşı harekete geçti. İşte Cimbom'un devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği golcü futbolcu...(GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

Galatasaray'ın forvet hattında değişim rüzgarları esiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

Mauro İcardi gollerine başladı ve formayı tapuladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

Bu yüzden Haris Seferovic'le yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

Hatta Portekiz gazetelerinin iddiasına göre İsviçreli, Dünya Kupası'ndan sonra İstanbul'a dönmeyecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

Galatasaray'a formaya uzak kalan bir başka forvet olan Gomis'i de sıkıntı bastı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

İcardi'yi geçip forma giyeceğine olan inancını kaybeden Fransız golcü de devre arasında ayrılmanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

Cimbom bu nedenle arayışlara başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

İlk aday ise Brighton'da beklentileri karşılayamayan geçen yıl Belçika liginde harikalar yaratan Deniz Undav...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

Türk asıllı Alman futbolcu geçen sezon kiralık forma giydiği Union SG'de 41 maça çıkmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

Deniz Undav 27 gol, 13 asist ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

Brigton'un 7 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcu İngiltere'de 10 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni forvet hamlesi! İşte hedefteki isim

Deniz Undav bu maçlarda sadece 1 gol atabildi.

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