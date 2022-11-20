Sinyal verdi

Teknik direktör Okan Buruk, Seferovic'in durumuyla ilgili, "Tüm oyuncularımla devam etmek istiyorum. Ama oyuncular bazen memnun olmuyor. Transfer döneminde ayrılma talebi gelirse, o zaman karar vermemiz gerekecek" dedi.
Teknik direktör Okan Buruk, Seferovic'in durumuyla ilgili, "Tüm oyuncularımla devam etmek istiyorum. Ama oyuncular bazen memnun olmuyor. Transfer döneminde ayrılma talebi gelirse, o zaman karar vermemiz gerekecek" dedi. İsviçreli forvetin kendisine takım aradığı ve yönetime de bunu bildirdiği öğrenildi.