Haberler Galatasaray Okçu hız kesmiyor

Okçu hız kesmiyor

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, ligde ve milli takımda gollerine devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 06:50
Okçu hız kesmiyor

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, ligde ve milli takımda gollerine devam ediyor. Fransa'da 22 maçta, 6 gol, 4 asistle oynayan Mısırlı futbolcu, Belçika ile oynanan milli maçta da Bruyne'yi geçip attığı şık golle alkış topladı. 5.750 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Nantes'ta Mohamed'in bu performansından çok memnun olan Kombouare, transferin gerçekleşmesi için yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi.

Dünya Kupası öncesi hazırlık maçına çıkan Belçika, Mısır'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Mısır'da golleri atan Mohamed ve Trezeguet, Belçika'da ise Batshuayi ilk 11'de sahaya çıktı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar...
Pençe Kılıç Harekatı'nın arkasındaki gizli mesaj ne? MSB neden bu ismi seçti? A Haber canlı yayınında açıkladı
Süper Lig devinde hedef Nwakaeme!
Fırtına'ya Edin Visca müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Hazard atağı!
G.Saray'dan yeni forvet hamlesi!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Kasım)
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de kritik Crespo zirvesi! Fenerbahçe'de kritik Crespo zirvesi! 01:17
Lider Hakan! Lider Hakan! 00:26
Özel tarife Özel tarife 00:24
Ghezzal Güneş’e söz verdi Ghezzal Güneş’e söz verdi 00:08
Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Yetenekli bir oyuncu ama..." Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Yetenekli bir oyuncu ama..." 00:02
Beşiktaş mı F.Bahçe mi? Ara transferde dev kapışma Beşiktaş mı F.Bahçe mi? Ara transferde dev kapışma 00:02
Daha Eski
Kuntz: Bizi rahat bırakırlarsa... Kuntz: Bizi rahat bırakırlarsa... 00:02
Milliler Gaziantep'te kazandı! Milliler Gaziantep'te kazandı! 00:02
Cüneyt Çakır veda etti! Cüneyt Çakır veda etti! 00:02
G.Saray'a dönecek mi? Menajeri konuştu! G.Saray'a dönecek mi? Menajeri konuştu! 00:02
Scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim Scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim 00:01
Ghezzal neden ABD'de ameliyat oldu! İşte nedeni Ghezzal neden ABD'de ameliyat oldu! İşte nedeni 00:00