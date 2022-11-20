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Mostafa Mohamed gollerine devam ediyor!

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, ligde ve milli takımda gollerini atmaya devam ediyor. Fransa'da 22 maçta, 6 gol, 4 asistle oynayan Mısırlı futbolcu, Belçika ile oynanan milli maçta da Bruyne'yi geçip attığı şık golle alkış topladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 13:23
Mostafa Mohamed gollerine devam ediyor!
Galatasaray'ın sezon başında Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, ligde ve milli takımda gollerini atmaya devam ediyor.

Fransa'da 22 maçta, 6 gol, 4 asistle oynayan Mısırlı futbolcu, Belçika ile oynanan milli maçta da Bruyne'yi geçip attığı şık golle alkış topladı.

5.750 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Nantes'ta Mohamed'in bu performansından çok memnun olan Kombouare, transferin gerçekleşmesi için yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi.

Dünya Kupası öncesi hazırlık maçına çıkan Belçika, Mısır'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Mısır'da golleri atan Mohamed ve Trezeguet, Belçika'da ise Batshuayi ilk 11'de sahaya çıktı.
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