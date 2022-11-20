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Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sezon a oldukça formda başlayan ve sonradan oyuna girerek attırdığı gollerle takımına adeta can simidi olan Bafetimbi Gomis'e dair, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre Gomis, Adana Demirspor'un yolunu tutabilir. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 12:08
Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Galatasaray, geçtiğimiz sezon 2. kez Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmıştı.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Sarı kırmızılılar, Fransız golcüyle kısa vadeli sözleşme imzalamıştı.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Gomis, geçtiğimiz sezon olmasa da, bu sezon takımına önemli katkıda bulundu.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Yeni kurulan Galatasaray kadrosu alışma sürecindeyken, Fransız golcü can simidi oldu.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Sezon başında Okan Buruk tarafından sonradan oyuna girdiği maçlarda, üstün performans sergiledi.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Gomis'in golleriyle Galatasaray, takımın alışma sürecini iyi geçirdi.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Bununla beraber Mauro Icardi'nin form tutmasıyla beraber Gomis, formayı iyiden iyiye unuttu.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Icardi'nin performansı sadece Gomis'i değil, Seferovic'i de etkilemişti.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Gomis'in, Galatasaray ile yollarının ayırmasının 'olası' olduğu kaydedildi.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Fransız golcünün daha çok süre almak istediği iddiaları gündeme geldi.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

GOMIS ADANA DEMİRSPOR'A MI?
Öte yandan Galatasaray'ın yıldız golcünü için flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Buna göre bu sezon Süper Lig'de oldukça başarılı işlere imza atan Adana Demirspor'un, Gomis'i transfer listesine aldığı kaydedildi.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Öte yandan transfere dair henüz resmi bir girişim başlamadı.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Adana Demirspor'da şu anda Belhanda, Onyekuru, Ndiaye, Emre Akbaba gibi eski Galasaraylılar forma giyiyor.

Galatasaraylı Gomis için sürpriz transfer gelişmesi! Adana Demirspor...

Anadolu temsilcisi, bir süre önce sistemine uymadığı gerekçesiyle Artem Dzyuba ile yollarını ayırmıştı.

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