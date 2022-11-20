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Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

Galatasaray'ın yönetim ve teknik heyetinin kadro planlaması ile alakalı yaptığı toplantıda Kaan Ayhan ismi ön plana çıktı. Stoperde Nelsson ile Abdülkerim'in dışında Ross, Metehan ve Emin gibi genç oyuncuların olması nedeniyle uzun lig maratonunda sıkıntı yaşanabileceğini hesap eden Cimbom, bu bölgeye tecrübeli bir stoper alıp, problemi çözmeyi planladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 11:13
Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

Dünya Kupası arasında, ocak ayı transfer döneminin planlamasına start veren Galatasaray 'joker' niteliği taşıyan Kaan Ayhan için yeniden masaya oturma kararı aldı.

Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

Sarı kırmızılılar sezon başında Sassuolo Kulübü ve milli futbolcu ile uzun süre görüşmüş, ancak anlaşma sağlanamadığı için taraflar el sıkışamamıştı.

Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

O dönem, İtalyanların istediği 6 milyon euroluk bonservis ve ödeme takvimi nedeniyle geri adım adan Galatasaray, milli futbolcu için bir kez daha devreye girme kararı aldı.

Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

YEDEK STOPERLER TECRÜBESİZ

Galatasaray'ın yönetim ve teknik heyetinin kadro planlaması ile alakalı yaptığı toplantıda Kaan Ayhan isminin öne çıkmasının nedeni ise şu;

Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

Stoperde Nelsson ile Abdülkerim'in dışında Ross, Metehan ve Emin gibi genç oyuncuların olması nedeniyle uzun lig maratonunda sıkıntı yaşanabileceğini hesap eden Cimbom, bu bölgeye tecrübeli bir stoper alıp, problemi çözmeyi planladı.

Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

Bu nedenle Ocak ayındaki Transfer döneminde Galatasaray kesin olarak stopere takviye yapacak.

Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

TORREİRA'NIN ALTERNATİFİ YOK

Sarı kırmızılı takımın bir diğer sıkıntısı da kadroda Torreira dışında defansif ön libero olmaması ve bir 6 numaraya daha ihtiyaç duyulması.

Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

İşte bu noktada Kaan Ayhan ismi yeniden öne çıktı. İki bölgeye iki takviye yapmak yerine Kaan ile Galatasaray iki mevkideki açığını birden kapatmak istiyor.

Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

Milli futbolcunun hem stoper, hem de orta sahada forma giyebilmesi nedeniyle Galatasaray, İtalyan kulübü ile bu kez el sıkışmak adına masaya oturacak.

Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

BEŞİKTAŞ DA KAAN'I İSTİYOR

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için Beşiktaş Kulübü'nün de devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

Hürriyet'in haberine göre Teknik Direktör Şenol Güneş'in milli yıldızın transferi için yönetimle görüşme yaptığı belirtilirken, siyah beyazlılar da zemin yokluyor.

Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan!

Beşiktaş'ın bu sezon sadece 5 maçta ilk 11'de oynadığı için mutsuz olan Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı planladığı ifade edildi.

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