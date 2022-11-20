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Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı sezon başında kiralık kadrosuna katmıştı. Her iki futbolcu da, Galatasaray'da oldukça başarılı performans sergilerken, akıllara "Bonservisleri alınacak mı?" sorusu geldi. Bu soru, yanıtını buldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 10:40
Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Galatasaray'ın Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışta başrol oynayan Mauro Icardi ve Milot Rashica için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

ICARDI İÇİN DEV BONSERVİS
Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve kontratı şimdiden konuşulmaya başlayan Mauro Icardi ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Galatasaray'ın PSG'den bedelsiz kiraladığı ve ücretinin sadece 750 bin euroluk kısmını karşılayacağı Arjantinli star için yapılan pazarlıklarda opsiyon maddesinin yüksek bedelden dolayı koyulmadığı bildirildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Fransız ekibinin Inter'den 50 milyon euroya aldığı Icardi'nin satın alma opsiyonu olarak 30 milyon euroyu istediği ve bunun da sarı-kırmızılılar tarafından çok yüksek bulunduğu için kontrata dahil edilmediği belirtildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Diğer taraftan teminat mektubu formülünün de Finansal Fair Play'e takılacağı hesaba katılarak sözleşmede opsiyon maddesinin yer almadığı vurgulandı.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Cim-Bom'un, Icardi için aceleci olmayacağı ve sezon sonunda durumunu masaya yatıracağı belirtildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

RASHICA DA AYNI
Galatasaray'da yine kiralık olarak kadroya katılan Milot Rashica için de benzer bir durum yaşandı.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Milliyet'in derlediği habere göre, Norwich City'den bedelsiz kiralanan Rashica'nın satın alma opsiyonu için İngilizlerin istediği 18 milyon euro yüksek bulunurken, teminat mektubu formülü de FFP için sıkıntıya yol açacağından Kosovalı futbolcunun sadece kiralandığı bildirildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

ORTA SAHAYA SÜRPRİZ TAKVİYE
Galatasaray, devre arası için planlamasını yapıyor.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Cim-Bom'un, herkesin düşündüğü transfer politikasından farklı bir strateji içine gireceği ve orta alana takviye yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Devre arasında Aanholt ve Seferovic'in gitmesine bağlı olarak sol bek ile forvet takviyesi yapması düşünen sarı-kırmızılılılar, yerli denkleminde de elini güçlendirecek adımlar atmayı planlıyordu.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Ancak bütün bunların dışında orta sahaya dinamizm kazandıracak, genç ve atletik bir isim için de çalışma yapılacağı öğrenildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Böylece orta sahada ilgin ikinci yarısında yaşanabilecek zaafların önüne geçileceği bildirildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Özellikle Torreira'nın alternatifsiz olmasının bu düşüncede etkili olduğu belirtildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Mauro Icardi ve Milot Rashica...

Teknik Direktör Okan Buruk, geride kalan haftalarda orta alanda Torreira ve Oliveira ikilisini tercih ederken, bu ikilinin önünde Mertens'in oynaması bazen defansif yönden problem yaşatabiliyordu.

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