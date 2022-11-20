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Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

İngiltere Premier Lig devi Manchester City ve Almanya Milli Takımı'nın yıldız oyunucu İlkay Gündoğan, İspanyol AS gazetesine konuştu. Bir süredir adı Galatasaray ile de anılan İlkay Gündoğan, Manchester City'den sonra forma giymek istediği takımı duyurdu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 16:40
Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı ile Katar'da dünyanın bir numaralı kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

Kulüp kariyerine Manchester City'de devam eden 32 yaşındaki oyuncu, Menajer Pep Guardiola'nın en güvendiği oyunculardan biri olarak gösteriliyor.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

GEÇEN SEZON SON MAÇTA ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ
Geçen sezon Manchester City, son haftaya Liverpool'un bir puan önünde girdi.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

Manchester City son hafta sahasında Aston Villa ile karşılaşırken, Liverpool ise Anfield Road'da Wolverhampton'ı konuk etmişti.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

Manchester City, 37. dakikada Matty Cash'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

68. dakikada Bernardo Silva'yı oyundan alan Guardiola, İlkay'ı sahaya sürmüştü.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

Bu değişiklikten bir dakika sonra Aston Villa Coutinho'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

Liverpool'un sahasında Wolverhampton'ı 3-1 mağlup ettiği düşünülürse, Manchester City bu skorla şampiyonluğu son haftada kaybedecekti.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

İLKAY'DAN SEZON FİNALİNDE İKİ GOL
İlkay Gündoğan 76. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. Bu golden iki dakika sonra Rodri sahneye çıktı ve skora denge geldi.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

Mücadelede son sözü yine İlkay söyledi ve 81. dakikada Manchester City'i 3-2 öne geçirdi.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

Liverpool'un kazanmasına rağmen Manchester City bir puan farkla kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

GALATASARAY SEVGİSİ
Tecrübeli orta saha oyuncusu her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söylemekten çekinmiyor.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncunun taraftarı olduğu Galatasaray'da forma giymesini istiyor.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

NURNBERG'E DÖNMEK İSTİYOR
Yıldız oyuncu, İspanya'nın AS gazetesine bir röportaj verdi.

Galatasaray ile adı anılıyordu! İlkay Gündoğan transfer olmak istediği takımı açıkladı

Başarılı oyuncu, 2009-2011 yılları arasında formasını giydiği Nürnberg için, "Gelecek yıl olması biraz zor, ancak yine de bir gün herhangi bir pozisyonda Nürnberg'e dönmeyi kesinlikle hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

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