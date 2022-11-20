Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Süper Lig'de Başakşehir'le oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Yunus Akgün hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Oyuncunun takasla İngiltere'ye gidebileceği ifade ediliyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 08:34
GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Antalyaspor'dan Hull City'ye giden Doğukan Sinik büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Doğukan düşmemeye oynayan Hull City'de 10 maçta 301 dakika forma bulabildi. 1 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Milli futbolcunun bu nedenle takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Daha önce Galatasaray CEO'su Erden Timur, Hull City'den 23 yaşındaki kanadı istemiş ancak olumsuz cevap almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Timur bir kez daha City'nin kapısını çalarken Hull City'den kontra bir teklif geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

İngiliz ekibi Doğukan'a karşılık Yunus Akgün'ü talep etti. Taraflar arasındaki görüşmeler merakla takip ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Yunus Akgün'ün ise Galatasaray'daki geleceği belirsiz...

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Medipol Başakşehir'le oynanan lig maçının kadrosuna alınmayan genç yıldızın takımdan ayrılabileceği iddia ediliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 22 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında sarı-kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Geçtiğimiz iki sezon kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Yunus, özellikle 2021/2022 sezonunda gösterdiği performansla göz doldurmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Geçen sezon Akdeniz ekibiyle 39 maça çıkan genç oyuncu, 9 gol ve 17 asistlik bir performans sergilemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün, ay-yıldızlı formayla çıktığı 5 maçta 1 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro.

DİĞER
Bez Bebek’in Pompi’si şimdi güzelliğiyle hayran bırakıyor! Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı!
Pençe Kılıç Harekatı'nın arkasındaki gizli mesaj ne? MSB neden bu ismi seçti? A Haber canlı yayınında açıkladı
O isme övgüler yağdırdı! "Orkestra şefi gibi"
Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Hazard atağı!
G.Saray'dan yeni forvet hamlesi!
200 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (20 Kasım 2022)
YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI? - Hangi üniversite kaç puan istiyor ALES 2022? | ALES baraj puanı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler tarihe geçti! Arda Güler tarihe geçti! 09:13
Gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus... Gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus... 08:59
Flaş takas iddiası! İngiltere'ye mi gidiyor? Flaş takas iddiası! İngiltere'ye mi gidiyor? 08:34
Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak 08:16
O isme övgüler yağdırdı! "Orkestra şefi gibi" O isme övgüler yağdırdı! "Orkestra şefi gibi" 07:58
Fenerbahçe'de kritik Crespo zirvesi! Fenerbahçe'de kritik Crespo zirvesi! 01:17
Daha Eski
Lider Hakan! Lider Hakan! 00:26
Özel tarife Özel tarife 00:24
Ghezzal Güneş’e söz verdi Ghezzal Güneş’e söz verdi 00:08
Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Yetenekli bir oyuncu ama..." Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Yetenekli bir oyuncu ama..." 00:02
Beşiktaş mı F.Bahçe mi? Ara transferde dev kapışma Beşiktaş mı F.Bahçe mi? Ara transferde dev kapışma 00:02
Kuntz: Bizi rahat bırakırlarsa... Kuntz: Bizi rahat bırakırlarsa... 00:02