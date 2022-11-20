GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün için flaş takas iddiası! İngiltere'ye...

Sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Antalyaspor'dan Hull City'ye giden Doğukan Sinik büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Antalyaspor'dan Hull City'ye giden Doğukan Sinik büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Doğukan düşmemeye oynayan Hull City'de 10 maçta 301 dakika forma bulabildi. 1 asist yaptı.
Milli futbolcunun bu nedenle takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.
Daha önce Galatasaray CEO'su Erden Timur, Hull City'den 23 yaşındaki kanadı istemiş ancak olumsuz cevap almıştı.
Timur bir kez daha City'nin kapısını çalarken Hull City'den kontra bir teklif geldi.
İngiliz ekibi Doğukan'a karşılık Yunus Akgün'ü talep etti. Taraflar arasındaki görüşmeler merakla takip ediliyor.
Yunus Akgün'ün ise Galatasaray'daki geleceği belirsiz...
Medipol Başakşehir'le oynanan lig maçının kadrosuna alınmayan genç yıldızın takımdan ayrılabileceği iddia ediliyordu.
YUNUS AKGÜN KİMDİR?
Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 22 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında sarı-kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz iki sezon kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Yunus, özellikle 2021/2022 sezonunda gösterdiği performansla göz doldurmuştu.
Geçen sezon Akdeniz ekibiyle 39 maça çıkan genç oyuncu, 9 gol ve 17 asistlik bir performans sergilemişti.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün, ay-yıldızlı formayla çıktığı 5 maçta 1 gol attı.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro.