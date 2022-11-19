Yusuf bilmecesi

Büyük beklentiyle geldiği Galatasaray'da şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan ve son haftalarda sakatlığı sebebiyle kadroya giremeyen Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda ortaya çıktı. U21'de Türkiye'ye karşı oynanan hazırlık maçında ilk 11'de forma giydi. 20 yaşındaki oyuncunun kısa sürede hazır olması, kafaları karıştırdı.
Büyük beklentiyle geldiği Galatasaray'da şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan ve son haftalarda sakatlığı sebebiyle kadroya giremeyen Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda ortaya çıktı. U21'de Türkiye'ye karşı oynanan hazırlık maçında ilk 11'de forma giydi. 20 yaşındaki oyuncunun kısa sürede hazır olması, kafaları karıştırdı.