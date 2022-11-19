Seferovic’te umut

Benfica'dan kiralanan Seferovic'le yollarını ayırmak isteyen G.Saray, kendisine kulüp bulmasını talep etmişti. Talibi olmayan İsviçreli golcü için Dünya Kupası umut oldu. Brezilya, Sırbistan ve Kamerun'un olduğu grupta mücadele edecek 32 yaşındaki İsviçreli forvetin göstereceği performansla alıcısının çıkması bekleniyor.
Benfica'dan kiralanan Seferovic'le yollarını ayırmak isteyen G.Saray, kendisine kulüp bulmasını talep etmişti. Talibi olmayan İsviçreli golcü için Dünya Kupası umut oldu. Brezilya, Sırbistan ve Kamerun'un olduğu grupta mücadele edecek 32 yaşındaki İsviçreli forvetin göstereceği performansla alıcısının çıkması bekleniyor.