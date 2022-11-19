Kiralık aşk!

İlk 11'e girdikten sonra G.Saray'ın hücum hattına olumlu etki eden Milot Rashica'nın tapusunu almak isteyen G.Saray, alternatif çözümlere de bakıyor. Kosovalı kanat oyuncusunun kulübü Norwich City ile masaya oturan sarı-kırmızılılar, istenen talep sonrası beklemeye geçmişti. 10 milyon euro'nun altına transferi zor gözüken 26 yaşındaki kanat için sezon sonu beklenecek. İngiltere Championship'te mücadele eden Norwich City, Premier Lig'e çıkamazsa Rashica'yı bir kez daha kiralama teklifi yapılacak. Kosovalı yıldız da sarı-kırmızılı takımda kalmaya sıcak bakıyor. Norwich City, 21 haftası geride kalan ligde 32 puanla play-off hattında yer alıyor.