Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!

Galatasaray, Yusuf Demir'i takıma adapte etmek istiyor.
Galatasaray, Yusuf Demir'i takıma adapte etmek istiyor.
Sarı kırmızılı ekibe transferi sonrası yeterince forma şansı bulamayan genç futbolcunun, ligin geri kalanında 11'de daha fazla yer alması planlanıyor.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf, biri kupa olmak üzere üç maçta görev yaptı.
19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 105 dakika sahada kaldı.
Yusuf Demir, yaşadığı sakatlıklar ve yabancı sınırlaması nedeniyle kadroya girmekte zorluk yaşadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf'a Dünya Kupası arası sonrası şans tanımak istediği öğrenildi.
Antalya kampında genç oyuncuyla özel olarak ilgilenecek olan tecrübeli çalıştırıcının, sezonun devamında Yusuf Demir'den faydalanması bekleniyor.
Ayrıca Yusuf'a Avrupa ekiplerinin ilgisi olduğu öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre Okan Buruk'un, genç yeteneğin takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.