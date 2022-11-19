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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf, biri kupa olmak üzere üç maçta görev yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 105 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf'a Dünya Kupası arası sonrası şans tanımak istediği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 13:19
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!

Galatasaray, Yusuf Demir'i takıma adapte etmek istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!

Sarı kırmızılı ekibe transferi sonrası yeterince forma şansı bulamayan genç futbolcunun, ligin geri kalanında 11'de daha fazla yer alması planlanıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf, biri kupa olmak üzere üç maçta görev yaptı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!

19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 105 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!

Yusuf Demir, yaşadığı sakatlıklar ve yabancı sınırlaması nedeniyle kadroya girmekte zorluk yaşadı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!

Teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf'a Dünya Kupası arası sonrası şans tanımak istediği öğrenildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!

Antalya kampında genç oyuncuyla özel olarak ilgilenecek olan tecrübeli çalıştırıcının, sezonun devamında Yusuf Demir'den faydalanması bekleniyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!

Ayrıca Yusuf'a Avrupa ekiplerinin ilgisi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!

TRT Spor'un haberine göre Okan Buruk'un, genç yeteneğin takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

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