Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

Galatasaray'da ara transfer döneminde önemli değişiklikler yaşanacak.
Galatasaray'da ara transfer döneminde önemli değişiklikler yaşanacak.
Sarı kırmızılılarda hem gelecek, hem de gidecek oyuncular hemen hemen netleşti.
Cimbom bu bağlamda, Patrick van Aanholt ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılıların önceliği, Patrick van Aanholt ile anlaşma sağlamak.
Karşılıklı görüşmelerde mutabakat sağlanamaması halinde, başka bir çözüm yolu denenecek.
İstanbul devi, Hollandalı futbolcu ile karşılıklı fesih yoluna gidebilir.
FORMA ŞANSI BULAMIYORDU
Yıldız oyuncu, Galatasaray'ın oynadığı son 6 karşılaşmada forma şansı bulamamıştı.
Cimbom, van Aanholt ile yollarını ayırırsa, tazminat ödeyecek.
Aktarılan bilgilere göre bu rakam, 3.5 milyon euro yani yaklaşık 68 milyon TL.
PATRICK VAN AAN HOLT KİMDİR?
32 yaşındaki van Aanholt futbol kariyerine ülkesi Hollanda'nın PSV takımının alt yapısında başladı.
Oyuncu kariyerinde sonrasında İngiltere'nin Coventry, Newcastle, Leciester, Wigan, Sunderland ve Crystal Palace gibi takımların formasını terletti.
Futbolcu 28 Temmuz 2021'de ise Galatasaray'ın kadrosuna katıldı.
O dönem büyük umutlarla transfer olan oyuncu bir türlü istenilen performansı gösteremedi.
Yıldız isim, 29 Ağustos 1990'da Hollanda'nın 's-Hertogenbosch şehrinde doğdu.
1.76 boyundaki sol bek, tercih edilmesi halinde sol önde de oynayabiliyor.