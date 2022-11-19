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Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ocak transfer sezonunda kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Cimbom, hem yeni takviyeler hem de ayrılacak isimlere dair kararını neredeyse verdi. Öte yandan ocak ayında, Patrick van Aanholt ile ilgili de önemli bir gelişme yaşanması bekliyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 09:20
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

Galatasaray'da ara transfer döneminde önemli değişiklikler yaşanacak.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

Sarı kırmızılılarda hem gelecek, hem de gidecek oyuncular hemen hemen netleşti.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

Cimbom bu bağlamda, Patrick van Aanholt ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

Sarı kırmızılıların önceliği, Patrick van Aanholt ile anlaşma sağlamak.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

Karşılıklı görüşmelerde mutabakat sağlanamaması halinde, başka bir çözüm yolu denenecek.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

İstanbul devi, Hollandalı futbolcu ile karşılıklı fesih yoluna gidebilir.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

FORMA ŞANSI BULAMIYORDU
Yıldız oyuncu, Galatasaray'ın oynadığı son 6 karşılaşmada forma şansı bulamamıştı.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

Cimbom, van Aanholt ile yollarını ayırırsa, tazminat ödeyecek.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

Aktarılan bilgilere göre bu rakam, 3.5 milyon euro yani yaklaşık 68 milyon TL.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

PATRICK VAN AAN HOLT KİMDİR?
32 yaşındaki van Aanholt futbol kariyerine ülkesi Hollanda'nın PSV takımının alt yapısında başladı.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

Oyuncu kariyerinde sonrasında İngiltere'nin Coventry, Newcastle, Leciester, Wigan, Sunderland ve Crystal Palace gibi takımların formasını terletti.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Patrick van Aanholt...

Futbolcu 28 Temmuz 2021'de ise Galatasaray'ın kadrosuna katıldı.

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