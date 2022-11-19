GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Memphis Depay'ın menajeri...

Sezona flaş transferlerle giriş yapan sarı kırmızılılar ocak ayında bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Sezona flaş transferlerle giriş yapan sarı kırmızılılar ocak ayında bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Icardi ve Mertens transferleriyle büyük ses getirmişti.
Aslan gözünü Barcelona'nın Hollandalı yıldızına dikti.
Ara transfer öncesi Galatasaray'la adı anılan yıldızlardan Memphis Depay'da sıcak saatler yaşanıyor.
Forma şansı bulamadığı Barcelona'dan devre arasında ayrılmaya hazırlanan Hollandalı golcü, menajeri aracılığıyla Cimbom'un kapısını çaldı.
28 yaşındaki yıldızın menajeri sarı-kırmızılı yönetime, Depay'ın Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu belirtirken, transferin uygun rakama gerçekleşebileceği mesajını verdi.
Seferovic'i göndermek isteyen Galatasaray'da Depay için son kararı Okan Buruk verecek.
Büyük umutlarla Barcelona'ya transfer olan Depay, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Yıldız futbolcu bu sezon Barcelona'da 3 maçta oynadı, 1 gol attı.
Barcelona'da bu sezon sadece 3 maçta oynayan ve 1 gol üreten 28 yaşındaki yıldız da İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.
30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Depay daha önce Lyon, Manchester United ve PSV Eindhoven formalarını da giymişti.
Birçok kulüp yaz transfer döneminde yıldız futbolcu için devreye girmişti. Ancak Depay, Barcelona'da kalmayı tercih etmişti.
Hollandalı yıldız, Barcelona forması altında çıktığı 41 maçta 14 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.
Memphis Depay'ın güncel piyasa değeri de 25 milyon Euro olarak belirtilmektedir.
Memphis Depay Hollanda Milli Takım formasıyla 80 maçta 42 gol katkısı sağladı.