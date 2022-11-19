Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Memphis Depay'ın menajeri...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Memphis Depay'ın menajeri...

Sezona flaş transferlerle giriş yapan sarı kırmızılılar ocak ayı için yıldız isme gözünü dikti. Aslan, Barcelona formasıyla şans bulamayan yıldız için girişimlerine başladı. Oyuncunun menajeri Hollandalı'nın Galatasaray'da oynamaya hazır olduğunu ifade etti. Transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Sezona flaş transferlerle giriş yapan sarı kırmızılılar ocak ayında bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Galatasaray, Icardi ve Mertens transferleriyle büyük ses getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Aslan gözünü Barcelona'nın Hollandalı yıldızına dikti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Ara transfer öncesi Galatasaray'la adı anılan yıldızlardan Memphis Depay'da sıcak saatler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Forma şansı bulamadığı Barcelona'dan devre arasında ayrılmaya hazırlanan Hollandalı golcü, menajeri aracılığıyla Cimbom'un kapısını çaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

28 yaşındaki yıldızın menajeri sarı-kırmızılı yönetime, Depay'ın Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu belirtirken, transferin uygun rakama gerçekleşebileceği mesajını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Seferovic'i göndermek isteyen Galatasaray'da Depay için son kararı Okan Buruk verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Büyük umutlarla Barcelona'ya transfer olan Depay, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Yıldız futbolcu bu sezon Barcelona'da 3 maçta oynadı, 1 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Barcelona'da bu sezon sadece 3 maçta oynayan ve 1 gol üreten 28 yaşındaki yıldız da İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Depay daha önce Lyon, Manchester United ve PSV Eindhoven formalarını da giymişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Birçok kulüp yaz transfer döneminde yıldız futbolcu için devreye girmişti. Ancak Depay, Barcelona'da kalmayı tercih etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Hollandalı yıldız, Barcelona forması altında çıktığı 41 maçta 14 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Memphis Depay'ın güncel piyasa değeri de 25 milyon Euro olarak belirtilmektedir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barça'nın yıldızı Aslan'a! Mempish Depay'ın menajeri...

Memphis Depay Hollanda Milli Takım formasıyla 80 maçta 42 gol katkısı sağladı.

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