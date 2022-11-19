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Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer sezonunda yapacak takviyeleri için şimdiden kolları sıvadı. Bu bağlamda Cimbom, Samu Costa için görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 13:45
Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arasında yapacağı takviyeler için girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

Sarı-Kırmızılılar bir yandan da potansiyeli olan oyuncular için arayışlarına devam ediyor.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

SAMU COSTA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Galatasaray'ın İspanya'nın Almeira takımında forma giyen Portekizli ön libero Samu Costa için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

Takvim'in haberine göre, 2021 yılının Temmuz ayında Portekiz ekibi Braga'dan Alaves'e transfer olan genç yıldız için detaylı bir çalışma yapıldığı belirtildi.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

21 yaşındaki ön libero, kısa süre içinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

5 milyon Euro piyasa değeri olan Samu Costa'nın kulübü Almeira ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

Portekiz Milli Takımı alt yaş gruplarında 12 kez forma giyen Costa, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

İspanyol ekibinde bu sezon 11 kez görev alan Costa kariyerinde 69 maçta ön libero, 16 maçta merkez orta, 1 maçta sol kanat ve 1 maçta ise 10 numara oynadı.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

Galatasaray yönetimi, Portekizli yıldız orta sahayı sezon sonu için düşünüyor.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda İspanyol ekibinin kapısını çalacak ve yıldız oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

Kariyerinde 109 maçta görev alan Costa, 3 gol ve 3 asistle 6 gole katkıda bulundu.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

Toplamda 42 maçta sarı kart gördü.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

Kariyerinde hiçbir maçta kırmızı kart görmedi.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

DÜNYA KUPASI PROGRAMI BELLİ OLDU
Öte yandan Galatasaray, 3 ve Aralık tarihlerinde hazırlık maçı yapacak. 26 Kasım Cumartesi günü top başı yapacak.

Galatasaray sezon sonu transferini belirledi! Samu Costa için düğmeye basıldı

Dünya Kupası'na giden Muslera, Torreira, Nelsson, Mertens ve Seferovic dışındaki oyuncular Florya'da bir araya gelerek çalışmalara start verecek.

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