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Duran top sıkıntısı

Galatasaray geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da duran toptan gol bulmakta sıkıntı yaşadı. 4 büyükler arasında bu alanda son sırada yer aldı. Attığı 23 golün yüzde 52'sini set hücumunda bulan Aslan, % 39'unu kontra atakla kaydetti. Sadece yüzde 8.7'si ise duran toptan geldi. Buruk, bu sorun için antrenör de getirmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Duran top sıkıntısı
Galatasaray geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da duran toptan gol bulmakta sıkıntı yaşadı. 4 büyükler arasında bu alanda son sırada yer aldı. Attığı 23 golün yüzde 52'sini set hücumunda bulan Aslan, % 39'unu kontra atakla kaydetti. Sadece yüzde 8.7'si ise duran toptan geldi. Buruk, bu sorun için antrenör de getirmişti.
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