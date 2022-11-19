Duran top sıkıntısı

Galatasaray geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da duran toptan gol bulmakta sıkıntı yaşadı. 4 büyükler arasında bu alanda son sırada yer aldı. Attığı 23 golün yüzde 52'sini set hücumunda bulan Aslan, % 39'unu kontra atakla kaydetti. Sadece yüzde 8.7'si ise duran toptan geldi. Buruk, bu sorun için antrenör de getirmişti.
Galatasaraygeçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da duran toptan gol bulmakta sıkıntı yaşadı. 4 büyükler arasında bu alanda son sırada yer aldı. Attığı 23 golün yüzde 52'sini set hücumunda bulan Aslan, % 39'unu kontra atakla kaydetti. Sadece yüzde 8.7'si ise duran toptan geldi. Buruk, bu sorun için antrenör de getirmişti.