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Bu daha başlangıç

Son haftalarda takımı sırtlayan Mauro İcardi, taraftarları heyecanlandıran ifadeler kullandı. Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında şov yapan Arjantinli golcü, Dünya Kupası arası sonrasında daha da iyi bir performans göstereceğini ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Bu daha başlangıç

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Son haftalarda takımı sırtlayan Mauro İcardi, taraftarları heyecanlandıran ifadeler kullandı. Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında şov yapan Arjantinli golcü, Dünya Kupası arası sonrasında daha da iyi bir performans göstereceğini ifade etti. Henüz performansının tamamını yansıtmadığını kaydeden 29 yaşındaki oyuncu, G.Saray'ın şampiyonluğu için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

MUHTEŞEM OLACAK

Tatilini Maldivler'de sürdüren Arjantinli golcü, dönüşünün muhteşem olacağını dile getirdi. Takıma uyum sağlamakta geç kaldığını belirten İcardi, "İlk zamanlarda saha içinde anlaşmazlıklar yaşıyordum. Birlikte çalıştıkça daha uyumlu hale geldik. Son haftalarda formuma da yansıdı. Taraftarlar daha tüm gücümü görmedi. Gerçek İcardi için dönüşü beklesinler" diye konuştu.

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