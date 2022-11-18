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Türkiye’nin en büyük takımındayım’

Mauro İcardi, lige verilen arayı fırsat bilip tatilin yolunu tuttu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
‘Türkiye’nin en büyük takımındayım’

Burada sosyal medyadan canlı yayın açan yıldız futbolcuya, "Oynadığın en büyük takım hangisiydi?" şeklinde soruldu. İcardi bunun üzerine, "İtalya'nın en büyük takımı İnter'de oynadım. Fransa'nın en büyük takımı PSG'de oynadım. Şimdi de Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da oynuyorum" diye konuştu.


SEVGiLiM YANIMDA!
Taraftarlar Mauro İcardi'ye "Neredesin" diye de sordu. "Dubai'deyim" diyen futbolcu, "Yalnız mısın" sorusuna da "Hayır sevgilimle birlikteyim" yanıtı verdi. Wanda Nara ile ayrılığın eşiğinde olan yıldız oyuncunun kiminle olduğu merak yarattı.

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