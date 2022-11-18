Hakkı Yalçın'dan flaş Galatasaray yorumu!

Ligde en ilginç takım bence Konyaspor. Çıktığı yoldan dönmesi en zor takımlardan biri olacağına da şüphem yok. Teknik direktör İlhan Palut'un bu takımın oluşmasında ve gelişmesindeki payı büyük. Her ne kadar kenarda tutulsa da umutlar büyük ve sahici.