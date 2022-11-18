Haberler Galatasaray Hakkı Yalçın'dan flaş Galatasaray yorumu!

Hakkı Yalçın'dan flaş Galatasaray yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'e Dünya Kupası arası verilirken Galatasaray son maçında Başakşehir'i 7-0 yendi. Takımların genel durumlarını değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, sarı-kırmızılılarla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 07:41
Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

HAKKI YALÇIN - HESAP ZAMANI!

Lige ara verilme mevsimine girilirken Fenerbahçe adına düşülmesi gereken dipnot: "malzemeyi bol bulunca son haftalarda yaratıcılık havada kaldı." Buna kısa devre yapmak da denir!

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Nasılsa her şey istendiği gibi gidiliyor zannedilirken kaybedilen haybeden puanların bedeli sezon sonunda ödenir. Bütün mesele anlayıp kabullenmek.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

İyi takımsın, kalitelisin ama girdapta kulaç atmayı bilen futbolculara güvenmelisin, kendini pelte gibi yere atanlara değil.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Galatasaray sezon başından bu yana bilmece gibiydi de Beşiktaş ve Başakşehir gibi iki önemli maçtan sonra sihirli bir soruya dönüştü. Bu takımda diğerlerinde olmayan ne var?

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Cevap: Bir maçın kazanılma şartlarını koşarak anlatanların durmakla kaybedecek zamanı ve puanı yoktur.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Galatasaray'ın yolculuğunda en çok sevindiğim gerçeklerden biri Okan Buruk'un sırtına çevrilen okların da "yokları" oynaması!

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Beşiktaş ilginç bir takım, bir an geliyor yenemeyeceği rakip yok zannediyorsunuz, bir an geliyor "bu takımı herkes yenebilir" diyorsunuz.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Beşiktaş adına geçmişte not ettiğim ama yine kullanma gereği hissettiğim cümlelerden biri. "Kartal asla boş manzaraya havalanmaz. Eli boş dönüyorsa ya pençelerinde sorun vardır ya gözlerinde!"

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Şenol Güneş'ten sonra bu sorunların giderileceğinden şüphe duymuyorum ama Valerien Ismael'in gereksiz kayıpları nasıl ödenecek onu bilemiyorum.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Trabzonspor, geçen sezon aradığı hazineyi bulduktan sonra liderlikle arasına mesafe koymuş rölanti takımına dönüştü. Kaybettiği puanların kazanılma şartları da mevcuttu ama bunda takımın bindirme hızının azalmasının da etkisi büyüktü.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

"Abdullah Avcı faktörünün lige verilen aradan sonra kendini hissettireceği bir Trabzonspor bekliyorum" dersem, 3 puan duraklarını işaret ediyorum demektir.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Ligde en ilginç takım bence Konyaspor. Çıktığı yoldan dönmesi en zor takımlardan biri olacağına da şüphem yok. Teknik direktör İlhan Palut'un bu takımın oluşmasında ve gelişmesindeki payı büyük. Her ne kadar kenarda tutulsa da umutlar büyük ve sahici.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Bazı hakemler edepsizlikleri kemikleşmiş futbolcularla başını derde sokmadan maç yönetmeyi adamlık zannetmesin. Adaletsizliğin karaya çıktığı yerde haksızlığa haksızlık demeyen hakemlerin çamura batmış posterleri yerde.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Vurun dalgalar vurun! "Dünyayı parayla döndürenler onurlu insanların hayatını söndürenlerdir" cümlesinde vicdansızlara bir gönderme vardır. "İnsanlık adres değişikliği nedeniyle burada oturmuyor" cümlesinde de hayatın gerçeği vardır. O yüzden ayakta durmakta sakınca yoktur. Biz buna "büyüklük" deriz!

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Ama lige verilen aradan sonra başlayacak olan filmlerde "yer göstericilere" de iyi bakmak gerekir, oturacağı yeri özel güçlerle belirleyenlere de. Daha silahlar çekilmedi! Daha gözyaşı kanalları açılmadı! Eldeki sportmenlik haritaları da sahteyse, mendil satanların başı yine kalabalık olacak!

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