Haberler Galatasaray Galatasaray'ın istediği Dmitri Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Galatasaray'ın istediği Dmitri Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Dmitri Barinov, transferine dair önemli açıklalalarda bulundu. Rus futbolcu, sezon sonunda Türkiye'ye transfer olacağını resmen açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 16:36
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın istediği Dmitri Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Galatasaray, sezon başında Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Dmitri Barinov'u transfer etmek istiyordu.

Galatasaray'ın istediği Dmitri Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Sarı kırmızılılar, orta sahada Borinov transferi gerçekleşmeyince Fredrik Midtsjö'yü almıştı.

Galatasaray'ın istediği Dmitri Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, sezona Fredrik Midtsjö ile başlanmıştı.

Galatasaray'ın istediği Dmitri Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Öte yandan Cimbom, Fredrik Midtsjö ile beraber Sergio Oliveira ve Torreira ile orta sahasını güçlendirmişti.

Galatasaray'ın istediği Dmitri Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Bununla beraber Dmitri Barinov'dan, transferine ilişkin sürpriz bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın istediği Dmitri Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Yıldız futbolcu, Türkiye'ye transfer olacağını resmen açıkladı.

Galatasaray'ın istediği Dmitri Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Eğer gideceğim takım sezon sonunda ilk 5'e girerese, Türkiye'ye transfer olacağım.

Galatasaray'ın istediği Dmitri Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Gideceğim takım, Avrupa kupalarında yer almalı.

Galatasaray'ın istediği Dmitri Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Bu, kiralama olmayacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Karar çıktı! Geldiği gibi gidiyor
"G.Saray olmaz! F.Bahçe ile masadayız"
Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik sınavı çıkmış sorular
Beril Pozam Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı?
MEB uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..." Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..." 16:36
Joan Laporta: Bütün kupalara talibiz Joan Laporta: Bütün kupalara talibiz 16:35
Granada - Albacete maçı saat kaçta? Granada - Albacete maçı saat kaçta? 16:26
Zazzaroni Dünya Kupası'nı değerlendirdi Zazzaroni Dünya Kupası'nı değerlendirdi 16:10
Ronaldo'nun sözleşmesi feshediliyor! 16 milyon Sterlin... Ronaldo'nun sözleşmesi feshediliyor! 16 milyon Sterlin... 15:49
Naim Süleymanoğlu vefatının 5. yıl dönümünde anıldı Naim Süleymanoğlu vefatının 5. yıl dönümünde anıldı 15:47
Daha Eski
Leclerc'ten Vettel'e veda Leclerc'ten Vettel'e veda 15:40
Hüseyin Çimşir'den Eddie Newton itirafı Hüseyin Çimşir'den Eddie Newton itirafı 15:17
Cüneyt Çakır: En büyük hayalimi gerçekleştirdim! Cüneyt Çakır: En büyük hayalimi gerçekleştirdim! 15:14
Daniel Ricciardo Red Bull'a döndü! Daniel Ricciardo Red Bull'a döndü! 14:54
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Görüşmeler başladı Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Görüşmeler başladı 14:48
Sivasspor'un en golcüsü Dia Saba! Sivasspor'un en golcüsü Dia Saba! 14:45