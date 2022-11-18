Galatasaray'ın istediği Dmitri Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Galatasaray, sezon başında Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Dmitri Barinov'u transfer etmek istiyordu.
Galatasaray, sezon başında Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Dmitri Barinov'u transfer etmek istiyordu.
Sarı kırmızılılar, orta sahada Borinov transferi gerçekleşmeyince Fredrik Midtsjö'yü almıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından, sezona Fredrik Midtsjö ile başlanmıştı.
Öte yandan Cimbom, Fredrik Midtsjö ile beraber Sergio Oliveira ve Torreira ile orta sahasını güçlendirmişti.
Bununla beraber Dmitri Barinov'dan, transferine ilişkin sürpriz bir açıklama geldi.
Yıldız futbolcu, Türkiye'ye transfer olacağını resmen açıkladı.
Rus basınına konuşan Dmitri Barinov, "Sezon sonunda bonservisimle Türkiye'ye gideceğim." dedi.
İşte Dmitri Barinov'un o sözleri...
"Kıbrıs'a transfer olmayacağım kesin.
Eğer gideceğim takım sezon sonunda ilk 5'e girerese, Türkiye'ye transfer olacağım.
Gideceğim takım, Avrupa kupalarında yer almalı.
Bu, kiralama olmayacak.
Tam teşekküllü bir transfer olacak.
Eğer Avrupa kupalarında oynamazsa, bir başka takımla konuşmayacağım bile.
Zorluklarla uğraşan bir takıma gitmeyeceğim."