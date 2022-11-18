Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Galatasaray, yaz transfer sezonunda Avrupa'nın önemli yıldızlarını kadorsuna katmıştı.
Galatasaray, yaz transfer sezonunda Avrupa'nın önemli yıldızlarını kadorsuna katmıştı.
Cimbom, sezona iddialı bir başlangıç yaparken, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Haris Seferovic isim gibi isimlere imza attırarak adeta şov yapmıştı.
Icardi'nin gelişiyle beraber Seferovic'in forma bulma şansı bir hayli zorlaşmıştı.
İsviçreli golcü, kaçırdığı pozisyonlar sonrası Okan Buruk tarafından yedeğe çekilmişti.
Mutsuz olduğu bilinen Haris Seferovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Icardi'nin de performans yükselişiyle beraber, Seferovic ile yol ayrımına gelindi.
YÖNETİM KARARINI VERDİ
Sarı kırmızılı yönetim, Haris Seferovic ile yola devam etmeme kararı aldı.
Bununla beraber, Seferovic'in de gitmek istediği kaydedildi.
OKAN BURUK "KAYBETMEK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ AMA...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Seferovic'e ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:
"Oyuncularımın hepsiyle devam etmek istiyorum. Seferovic de dahil.
Bazen oyuncuların mutsuzluğu oluyor.
Transfer döneminde ayrılma isteği geliyor.
Orada karar vermeniz gerekiyor."
Seferovic için Galatasaray, 1 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.
Sarı kırmızılılar Seferovic'i 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla almıştı.