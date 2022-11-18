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Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Haris Seferovic için sarı kırmızılılarda son karar çıktı. Galatasaray yönetimi, İsviçreli golcüyle yolları ayırma kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 12:24
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Galatasaray, yaz transfer sezonunda Avrupa'nın önemli yıldızlarını kadorsuna katmıştı.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Cimbom, sezona iddialı bir başlangıç yaparken, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Haris Seferovic isim gibi isimlere imza attırarak adeta şov yapmıştı.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Icardi'nin gelişiyle beraber Seferovic'in forma bulma şansı bir hayli zorlaşmıştı.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

İsviçreli golcü, kaçırdığı pozisyonlar sonrası Okan Buruk tarafından yedeğe çekilmişti.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Mutsuz olduğu bilinen Haris Seferovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Icardi'nin de performans yükselişiyle beraber, Seferovic ile yol ayrımına gelindi.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

YÖNETİM KARARINI VERDİ
Sarı kırmızılı yönetim, Haris Seferovic ile yola devam etmeme kararı aldı.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Bununla beraber, Seferovic'in de gitmek istediği kaydedildi.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

OKAN BURUK "KAYBETMEK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ AMA...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Seferovic'e ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

"Oyuncularımın hepsiyle devam etmek istiyorum. Seferovic de dahil.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Bazen oyuncuların mutsuzluğu oluyor.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Transfer döneminde ayrılma isteği geliyor.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Orada karar vermeniz gerekiyor."

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Seferovic için Galatasaray, 1 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Haris Seferovic...

Sarı kırmızılılar Seferovic'i 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla almıştı.

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