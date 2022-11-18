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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Lige verilen Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray scoutları, Meksika-İsveç maçını izledi. İki ismi takibe alan sarı-kırmızılı scoutlar, sürpriz bir oyuncuyu beğendi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 09:53 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 10:25
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

Galatasaray, 2022 Dünya Kupası için verilen arada kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

Galatasaray'ın scoutları, Meksika-İsveç hazırlık maçını izledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

Gözler Türk statüsünde oynayabilecek Mikael İshak ve Edin Kurtuluş'un üzerindeydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

İshak 69'da Györkes'in yerine oyuna girerken Kurtuluş süre bulamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

Bu durum hayal kırıklığı yaratırken İsveç'in 2-0 kazandığı maçın yıldızı ise ilk golün asistini veren ve ikinci golü atan Mattias Svanberg oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

Scout ekibinin, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili rapor tuttuğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

Wolfsburg'ta forma giyen Svanberg için hamle yapılabileceği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

MATTIAS OLOF SVANBERG KİMDİR?

5 Ocak 1999 tarihinde İsveç'in Malmö kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

Profesyonel futbol kariyerine Bunkeflo takımında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

Sırasıyla Malmö, Bologna ve Wolfsburg formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon 16 karşılaşmada oynadı ve 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

1.85 cm boyundaki futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Ayrıca ön libero ve on numara mevkisinde de forma giyebiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

Genç yıldız, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. İsveç Milli Takımı forması da giyen Svanberg, çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

Kulübü ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

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