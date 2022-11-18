GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutları Meksika-İsveç maçında o ismi çok beğendi!

Galatasaray, 2022 Dünya Kupası için verilen arada kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı.
Galatasaray, 2022 Dünya Kupası için verilen arada kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı.
Galatasaray'ın scoutları, Meksika-İsveç hazırlık maçını izledi.
Gözler Türk statüsünde oynayabilecek Mikael İshak ve Edin Kurtuluş'un üzerindeydi.
İshak 69'da Györkes'in yerine oyuna girerken Kurtuluş süre bulamadı.
Bu durum hayal kırıklığı yaratırken İsveç'in 2-0 kazandığı maçın yıldızı ise ilk golün asistini veren ve ikinci golü atan Mattias Svanberg oldu.
Scout ekibinin, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili rapor tuttuğu öğrenildi.
Wolfsburg'ta forma giyen Svanberg için hamle yapılabileceği bildirildi.
MATTIAS OLOF SVANBERG KİMDİR?
5 Ocak 1999 tarihinde İsveç'in Malmö kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bunkeflo takımında başladı.
Sırasıyla Malmö, Bologna ve Wolfsburg formaları giydi.
23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon 16 karşılaşmada oynadı ve 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
1.85 cm boyundaki futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Ayrıca ön libero ve on numara mevkisinde de forma giyebiliyor.
Genç yıldız, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. İsveç Milli Takımı forması da giyen Svanberg, çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetti.
Kulübü ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...