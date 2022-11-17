Torreira: G.Saray ikna etti

LUCAS Torreira, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Galatasaray'da oynamaktan mutlu olduğunu söyledi. Uruguaylı futbolcu, "Türkiye'yi seçtim çünkü Dünya Kupası için düzenli oynamak zorundaydım. Galatasaray'ın projesi beni ikna etti. Yazın fazla belirsizlik vardı" dedi.
LUCAS Torreira, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Galatasaray'da oynamaktan mutlu olduğunu söyledi. Uruguaylı futbolcu, "Türkiye'yi seçtim çünkü Dünya Kupası için düzenli oynamak zorundaydım. Galatasaray'ın projesi beni ikna etti. Yazın fazla belirsizlik vardı" dedi.